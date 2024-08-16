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Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках
Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках
Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T10:26
2024-08-16T10:26
капремонт многоквартирных домов
крым
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.Всего в стране с начала года отремонтировали 11,5 тысяч домов общей площадью более 46 млн "квадратов". В них проживают более 1,7 млн граждан. С момента запуска программы в 2014 году во всех регионах страны работы выполнили почти в 300 тысячах домах, площадь которых составила более 1 млрд квадратных метров. На сегодняшний день 40,5 млн человек проживают в домах, сообщают в правительстве со ссылкой на данные Минстроя РФ.В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 домов. На эти цели будет потрачено около 6 миллиардов рублей, сообщала ранее начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахПоловину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуВ Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры
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РИА Новости Крым
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5
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96
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капремонт многоквартирных домов, крым, новости крыма, марат хуснуллин, городская среда, жилье, новости, россия, правительство россии
Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках

Крым вошел в число регионов-лидеров по капремонтам многоэтажек - Хуснуллин

10:26 16.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт домов
Капитальный ремонт домов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Больше всего жилья обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Красноярском крае, Челябинской области и Республике Крым", - перечислил Хуснуллин.
Всего в стране с начала года отремонтировали 11,5 тысяч домов общей площадью более 46 млн "квадратов". В них проживают более 1,7 млн граждан. С момента запуска программы в 2014 году во всех регионах страны работы выполнили почти в 300 тысячах домах, площадь которых составила более 1 млрд квадратных метров. На сегодняшний день 40,5 млн человек проживают в домах, сообщают в правительстве со ссылкой на данные Минстроя РФ.
В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 домов. На эти цели будет потрачено около 6 миллиардов рублей, сообщала ранее начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова.
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Капремонт многоквартирных домовКрымНовости КрымаМарат ХуснуллинГородская средаЖильеНовостиРоссияПравительство России
 
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