https://crimea.ria.ru/20240816/krym-vyshel-v-lidery-po-chislu-kapremontov-v-mnogoetazhkakh-1139642086.html

Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках

Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Крым вышел в лидеры по числу капремонтов в многоэтажках

Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T10:26

2024-08-16T10:26

2024-08-16T10:26

капремонт многоквартирных домов

крым

новости крыма

марат хуснуллин

городская среда

жилье

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россия

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.Всего в стране с начала года отремонтировали 11,5 тысяч домов общей площадью более 46 млн "квадратов". В них проживают более 1,7 млн граждан. С момента запуска программы в 2014 году во всех регионах страны работы выполнили почти в 300 тысячах домах, площадь которых составила более 1 млрд квадратных метров. На сегодняшний день 40,5 млн человек проживают в домах, сообщают в правительстве со ссылкой на данные Минстроя РФ.В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 домов. На эти цели будет потрачено около 6 миллиардов рублей, сообщала ранее начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахПоловину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуВ Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капремонт многоквартирных домов, крым, новости крыма, марат хуснуллин, городская среда, жилье, новости, россия, правительство россии