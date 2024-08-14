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Главные новости Крыма: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Главные новости Крыма: 14 августа
Главные новости Крыма: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Главные новости Крыма: 14 августа
Более 1,7 триллиона рублей инвестиций привлечено в экономику Крыма за 10 лет. К октябрю цены на плацкартные места в поездах в Крым станут ниже. В следующем... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T22:03
2024-08-14T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Более 1,7 триллиона рублей инвестиций привлечено в экономику Крыма за 10 лет. К октябрю цены на плацкартные места в поездах в Крым станут ниже. В следующем курортном сезоне туристы смогут посетить Феодосийский музей древностей, который откроют после капремонта. В Сакском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка. На финишной прямой и строительство центра реабилитации детей в Евпатории.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Почти два триллиона инвестиций в экономику КрымаЗа 10 лет в экономику Крыма привлечено более 1,7 триллиона инвестиций. Такую цифру назвал вице-премьер Марат Хуснуллин. Дополнительным стимулом для инвесторов стало действие в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. В рамках СЭЗ на полуострове зарегистрированы почти 1,5 тысячи участников. Также созданы более 100 тысяч рабочих мест и введены в эксплуатацию почти 6,3 тысячи объектов недвижимости.Падение цен на плацкартные места в поездах в КрымВ 1,6 раза подешевеют билеты на плацкартные места в поездах в Крым. Произойдет это в конце октября. Цены на билеты в плацкартные вагоны маршрута Москва – Симферополь снизятся до 3473 рублей. В летний период стоимость билетов достигает 5511 рублей в связи с увеличением спроса на железнодорожные перевозки.Капремонт Феодосийского музея древностейМузей древностей в Феодосии после капремонта планируют открыть к началу курортного сезона-2025. Ремонтные работы должны завершиться до конца текущего года. В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков.Строительство экотехнопарка в Сакском районеВ Сакском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его готовность уже 80%. До конца года планируется завершить строительную часть. Далее приступят к пусконаладочным работам, с постепенным выходом на проектную мощность к весне 2025 года.Строительство центра реабилитации детей в ЕвпаторииНа финишную прямую выходит строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории: готовность объекта 87%. На данный момент идет обустройство внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные работы и благоустройство. Центр уже начали оснащать медицинским оборудованием. Завершить строительные работы планируют до конца текущего года.
https://crimea.ria.ru/20240814/kakoy-med-delayut-krymskie-pchely-1139604214.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 14 августа

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 14 августа

22:03 14.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Более 1,7 триллиона рублей инвестиций привлечено в экономику Крыма за 10 лет. К октябрю цены на плацкартные места в поездах в Крым станут ниже. В следующем курортном сезоне туристы смогут посетить Феодосийский музей древностей, который откроют после капремонта. В Сакском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка. На финишной прямой и строительство центра реабилитации детей в Евпатории.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Почти два триллиона инвестиций в экономику Крыма

За 10 лет в экономику Крыма привлечено более 1,7 триллиона инвестиций. Такую цифру назвал вице-премьер Марат Хуснуллин. Дополнительным стимулом для инвесторов стало действие в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. В рамках СЭЗ на полуострове зарегистрированы почти 1,5 тысячи участников. Также созданы более 100 тысяч рабочих мест и введены в эксплуатацию почти 6,3 тысячи объектов недвижимости.
Сбор меда в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
17:35
Какой мед делают крымские пчелы

Падение цен на плацкартные места в поездах в Крым

В 1,6 раза подешевеют билеты на плацкартные места в поездах в Крым. Произойдет это в конце октября. Цены на билеты в плацкартные вагоны маршрута Москва – Симферополь снизятся до 3473 рублей. В летний период стоимость билетов достигает 5511 рублей в связи с увеличением спроса на железнодорожные перевозки.
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
18:36Радио "Спутник в Крыму"
Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива

Капремонт Феодосийского музея древностей

Музей древностей в Феодосии после капремонта планируют открыть к началу курортного сезона-2025. Ремонтные работы должны завершиться до конца текущего года. В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков.
Еще четыре исторических особняка в Ялте официально стали объектами культурного наследия регионального значения
13:45
В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус

Строительство экотехнопарка в Сакском районе

В Сакском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его готовность уже 80%. До конца года планируется завершить строительную часть. Далее приступят к пусконаладочным работам, с постепенным выходом на проектную мощность к весне 2025 года.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
19:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму

Строительство центра реабилитации детей в Евпатории

На финишную прямую выходит строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории: готовность объекта 87%. На данный момент идет обустройство внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные работы и благоустройство. Центр уже начали оснащать медицинским оборудованием. Завершить строительные работы планируют до конца текущего года.
52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука
 
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