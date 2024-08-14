https://crimea.ria.ru/20240814/glavnye-novosti-kryma-14-avgusta-1139609206.html

Главные новости Крыма: 14 августа

Главные новости Крыма: 14 августа - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Главные новости Крыма: 14 августа

Более 1,7 триллиона рублей инвестиций привлечено в экономику Крыма за 10 лет. К октябрю цены на плацкартные места в поездах в Крым станут ниже. В следующем... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T22:03

2024-08-14T22:03

2024-08-14T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Более 1,7 триллиона рублей инвестиций привлечено в экономику Крыма за 10 лет. К октябрю цены на плацкартные места в поездах в Крым станут ниже. В следующем курортном сезоне туристы смогут посетить Феодосийский музей древностей, который откроют после капремонта. В Сакском районе Крыма завершается строительство экотехнопарка. На финишной прямой и строительство центра реабилитации детей в Евпатории.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Почти два триллиона инвестиций в экономику КрымаЗа 10 лет в экономику Крыма привлечено более 1,7 триллиона инвестиций. Такую цифру назвал вице-премьер Марат Хуснуллин. Дополнительным стимулом для инвесторов стало действие в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. В рамках СЭЗ на полуострове зарегистрированы почти 1,5 тысячи участников. Также созданы более 100 тысяч рабочих мест и введены в эксплуатацию почти 6,3 тысячи объектов недвижимости.Падение цен на плацкартные места в поездах в КрымВ 1,6 раза подешевеют билеты на плацкартные места в поездах в Крым. Произойдет это в конце октября. Цены на билеты в плацкартные вагоны маршрута Москва – Симферополь снизятся до 3473 рублей. В летний период стоимость билетов достигает 5511 рублей в связи с увеличением спроса на железнодорожные перевозки.Капремонт Феодосийского музея древностейМузей древностей в Феодосии после капремонта планируют открыть к началу курортного сезона-2025. Ремонтные работы должны завершиться до конца текущего года. В помещениях музея на улице Куйбышева, 12 появится отдел нумизматики, а в филиале на улице Красноармейской, 21 разместится экспозиция "Старый город", посвященная истории Феодосии в XVIII – начале XX веков.Строительство экотехнопарка в Сакском районеВ Сакском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его готовность уже 80%. До конца года планируется завершить строительную часть. Далее приступят к пусконаладочным работам, с постепенным выходом на проектную мощность к весне 2025 года.Строительство центра реабилитации детей в ЕвпаторииНа финишную прямую выходит строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории: готовность объекта 87%. На данный момент идет обустройство внутренних инженерных сетей, ведутся отделочные работы и благоустройство. Центр уже начали оснащать медицинским оборудованием. Завершить строительные работы планируют до конца текущего года.

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https://crimea.ria.ru/20240814/v-yalte-chetyre-istoricheskikh-osobnyaka-poluchili-okhrannyy-status-1139589358.html

https://crimea.ria.ru/20240814/novyy-podvid-omikrona--dannye-rospotrebnadzora-po-krymu-1139605943.html

https://crimea.ria.ru/20240814/svoi-lyudi-52-letniy-peterburzhets-poshel-na-front-radi-vnuka-1139606440.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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