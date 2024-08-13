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Трамп назвал главную угрозу человечеству - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Трамп назвал главную угрозу человечеству
Трамп назвал главную угрозу человечеству - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Трамп назвал главную угрозу человечеству
Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а возможный конфликт с применением ядерного оружия. Об этом заявил кандидат в президенты США от... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T05:56
2024-08-13T08:05
дональд трамп
илон маск
ядерное оружие
сша
в мире
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а возможный конфликт с применением ядерного оружия. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.По его мнению, если будет развязана третья мировая война, она непременно будет включать использование ядерных вооружений. А это спровоцирует "разрушения, которых еще не видел свет".При этом он допустил, что Китай превзойдет Соединенные Штаты по размеру арсенала ядерного оружия. "Россия и США первые, а Китай - далеко позади. Но они развиваются очень стремительно, поэтому я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас", - заявил Трамп.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.Читайте также на РИА Новости Крым:Нация в упадке: Трамп обратился к американцамЧья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ ПатрушеваФормула мира Трампа: на каких условиях США пойдут на переговоры с Россией
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дональд трамп, илон маск, ядерное оружие, сша, в мире, новости, безопасность
Трамп назвал главную угрозу человечеству

Трамп назвал ядерный конфликт главной угрозой человечеству

05:56 13.08.2024 (обновлено: 08:05 13.08.2024)
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а возможный конфликт с применением ядерного оружия. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.

"Основная угроза - это не глобальное потепление... Основная угроза - это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал", - цитирует Трампа РИА Новости.

По его мнению, если будет развязана третья мировая война, она непременно будет включать использование ядерных вооружений. А это спровоцирует "разрушения, которых еще не видел свет".
При этом он допустил, что Китай превзойдет Соединенные Штаты по размеру арсенала ядерного оружия.
"Россия и США первые, а Китай - далеко позади. Но они развиваются очень стремительно, поэтому я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас", - заявил Трамп.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которой еще предстоит официально выиграть номинацию от Демократической партии. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп.
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Дональд ТрампИлон МаскЯдерное оружиеСШАВ миреНовостиБезопасность
 
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