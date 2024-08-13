https://crimea.ria.ru/20240813/shepot-gor-na-ay-petri-otkryli-unikalnyy-art-obekt-1139575156.html

"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект

"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект - РИА Новости Крым, 13.08.2024

"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект

На горном плато Ай-Петри в Крыму открыли уникальный арт-объект "Шепот гор". Об этом сообщает туристический центр горного тематического парка. РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T20:49

2024-08-13T20:49

2024-08-13T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На горном плато Ай-Петри в Крыму открыли уникальный арт-объект "Шепот гор". Об этом сообщает туристический центр горного тематического парка.Уточняется, что композиция является подарком Крыму от Урала. Скульптура выполнена из металла, искусственного и натурального камня. "Шепот гор" - одна из десяти уникальных точек туристического притяжения, которые скоро появятся также в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах Крыма.Ранее в горах крымского южнобережья открыли новый туристический маршрут "Тропа Палласа". пПротяженность тропы составляет более четырех километров. Новый маршрут начинается немного выше остановки "Сосняк" и заканчивается у Никитской расселины. На маршруте установили беседки и смотровые площадки, качели, арт-объекты и информационные стенды.Читайте также на РИА Новости Крым:Риф и Ассоль: в подводном парке под Судаком появились новые фигурыВласти Ялты показали проект обустройства Солнечной тропыВ Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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