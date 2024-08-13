"Шепот гор": на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект
На горном плато Ай-Петри в Крыму появился уникальный арт-объект "Шепот гор"
© Туристический центр Ай-Петри на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект "Шепот гор"
© Туристический центр Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На горном плато Ай-Петри в Крыму открыли уникальный арт-объект "Шепот гор". Об этом сообщает туристический центр горного тематического парка.
"Арт-объект символизирует единство Крымских и Уральских гор: два хребта словно беседуют друг с другом. Центральное место в монументе занимает человек, как продолжение природы, ее созерцатель и хранитель, ее олицетворение", - сообщают в турцентре.
© Туристический центр Ай-Петри на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект "Шепот гор"
© Туристический центр Ай-Петри
на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект "Шепот гор"
Уточняется, что композиция является подарком Крыму от Урала. Скульптура выполнена из металла, искусственного и натурального камня. "Шепот гор" - одна из десяти уникальных точек туристического притяжения, которые скоро появятся также в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах Крыма.
© Туристический центр Ай-Петри на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект "Шепот гор"
© Туристический центр Ай-Петри
на Ай-Петри открыли уникальный арт-объект "Шепот гор"
Ранее в горах крымского южнобережья открыли новый туристический маршрут "Тропа Палласа". пПротяженность тропы составляет более четырех километров. Новый маршрут начинается немного выше остановки "Сосняк" и заканчивается у Никитской расселины. На маршруте установили беседки и смотровые площадки, качели, арт-объекты и информационные стенды.
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