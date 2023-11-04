https://crimea.ria.ru/20231104/v-krymu-kovanuyu-kartu-rossii-dopolnili-novymi-regionami--fotofakt-1132575731.html

В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт

В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт - РИА Новости Крым, 04.11.2023

В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт

Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя изображения четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T13:39

2023-11-04T13:39

2023-11-04T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя изображения четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония открытия обновленного арт-объекта состоялась в субботу в честь Дня народного единства.Кованую карту России под названием "Время Крыма" сквере имени Тренева в Симферополе открыли в 2019 году. На арт-объекте размером 10 на 4 метра, изготовленном более чем 300 мастерами Гильдии кузнецов России, изображены различные памятники и другие предметы, символизирующие города страны.Так, Крымский полуостров в представленной художественной композиции соединен с "материковой частью" выкованным миниатюрным Крымским мостом.Новые регионы на карте представлены несколькими символами, подчеркивающими их традиции и особенности.Так, Херсонская область отмечена надрезанным арбузом и якорем (в регионе функционирует много портов).Запорожская область представлена эмблемой атомного ядра, символизирующего Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, и частью герба Запорожской области – луком с тремя перекрещенными стрелами.Донецкую Народную Республику на карте символизируют Пальма Мерцалова – выкованное кузнецом Павлом Мерцаловым из рельса изображение пальмы, помещенное на гербе Донецкой области (олицетворяет пальму первенства региона в промышленном потенциале), а также символ угольной шахты.Луганская Народная Республика представлена на кованой карте уменьшенной копией мемориала "Труженику Луганщины", колосьями пшеницы, изображенными на гербе ЛНР, а также символическим изображением угольной шахты.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами новых субъектов договоры о принятии в состав России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиПочему в США заговорили о признании новых регионов России – политологДень народного единства: история праздника

https://crimea.ria.ru/20231103/simferopolyu-podarili-kovannuyu-pchelu--video-1132542715.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, искусство , культура, новые регионы россии, день народного единства, общество, праздники и памятные даты, ефим фикс, новости крыма