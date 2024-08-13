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Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани
Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани
Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T07:16
2024-08-13T07:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очереди нет.Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились 1600 машин. Время ожидания составляло три часа.Процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани

На Крымском мосту в очереди 525 автомобилей

07:16 13.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 07.00 в очереди со стороны Тамани находятся 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очереди нет.
Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились 1600 машин. Время ожидания составляло три часа.
Процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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