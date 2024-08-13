https://crimea.ria.ru/20240813/krymskiy-most-vo-vtornik-utrom-rastet-ochered-so-storony-tamani-1139555167.html

Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани

Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани

Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T07:16

2024-08-13T07:16

2024-08-13T07:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очереди нет.Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились 1600 машин. Время ожидания составляло три часа.Процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма