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Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани
Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани
Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T07:16
2024-08-13T07:16
2024-08-13T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Во вторник утром на Крымском мосту начала расти очередь на въезде на полуостров. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очереди нет.Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились 1600 машин. Время ожидания составляло три часа.Процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост во вторник утром: растет очередь со стороны Тамани
На Крымском мосту в очереди 525 автомобилей