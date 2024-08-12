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Крымский мост: в очереди 1600 машин
Крымский мост: в очереди 1600 машин - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Крымский мост: в очереди 1600 машин
К 15 часам дня в очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1600 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:31
2024-08-12T15:31
2024-08-12T15:34
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. К 15 часам дня в очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1600 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 10 часов утра сообщалось об увеличении очереди со стороны Керчи – перед мостом находилось 360 транспортных средств. Со стороны Тамани тем временем находилось 820 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: в очереди 1600 машин
На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1600 автомобилей
15:31 12.08.2024 (обновлено: 15:34 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. К 15 часам дня в очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1600 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 815 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
По состоянию на 10 часов утра сообщалось
об увеличении очереди со стороны Керчи – перед мостом находилось 360 транспортных средств. Со стороны Тамани тем временем находилось 820 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.