https://crimea.ria.ru/20240812/krymskiy-most-v-ocheredi-1600-mashin-1139542075.html

Крымский мост: в очереди 1600 машин

Крымский мост: в очереди 1600 машин - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Крымский мост: в очереди 1600 машин

К 15 часам дня в очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1600 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T15:31

2024-08-12T15:31

2024-08-12T15:34

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. К 15 часам дня в очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1600 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 10 часов утра сообщалось об увеличении очереди со стороны Керчи – перед мостом находилось 360 транспортных средств. Со стороны Тамани тем временем находилось 820 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край