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Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас
Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас
К 10 часам утра у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T10:32
2024-08-12T10:32
2024-08-12T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. К 10 часам утра у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Тамани стоят 820 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.Около двух часов назад сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 1130 транспортных средств, а со стороны Керчи стояли 110 транспортных средств.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедуройДвижение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за летоПутин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас
Проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 360 машин
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. К 10 часам утра у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Керчи находятся 360 транспортных средств. Время ожидания боле часа", - говорится в сообщении.
В очереди со стороны Тамани стоят 820 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.
Около двух часов назад сообщалось
, что в очереди со стороны Тамани находятся 1130 транспортных средств, а со стороны Керчи стояли 110 транспортных средств.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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