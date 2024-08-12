https://crimea.ria.ru/20240812/ochered-so-storony-kerchi-rastet---obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-1139530413.html

Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас

Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас

К 10 часам утра у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T10:32

2024-08-12T10:32

2024-08-12T10:32

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. К 10 часам утра у Крымского моста растет очереди со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Тамани стоят 820 транспортных средств. Время ожидания составляет около трех часов.Около двух часов назад сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 1130 транспортных средств, а со стороны Керчи стояли 110 транспортных средств.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедуройДвижение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПочти 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым поездами за летоПутин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань