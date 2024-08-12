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В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин
В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин - РИА Новости Крым, 12.08.2024
В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин
Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T08:04
2024-08-12T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1200 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
крымский мост
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, крым
В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин

На Крымском мосту в очередях с обеих сторон стоят 1240 автомобилей

08:04 12.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят более 1200 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 8 утра в очереди со стороны Тамани находятся 1130 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКрым
 
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