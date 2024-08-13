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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
По данным на 10 часов утра на подъездах к Крымском мосту с обеих сторон стоят 778 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T10:37
2024-08-13T10:37
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крымский мост
новости крыма
логистика
транспорт
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. По данным на 10 часов утра на подъездах к Крымском мосту с обеих сторон стоят 778 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 7 утра сообщалось о скоплении авто со стороны Кубани – тогда перед мостом образовался затор из 525 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди не было. Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились более 1600 машин. Время ожидания составляло три часа. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Очередь на Крымском мосту достигла 778 автомобилей

10:37 13.08.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. По данным на 10 часов утра на подъездах к Крымском мосту с обеих сторон стоят 778 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 538 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 240 авто. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7 утра сообщалось о скоплении авто со стороны Кубани – тогда перед мостом образовался затор из 525 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди не было.
Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились более 1600 машин. Время ожидания составляло три часа.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
КрымКрымский мостНовости КрымаЛогистикаТранспортКерчьТамань
 
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