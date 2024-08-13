https://crimea.ria.ru/20240813/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-rasti--1139558328.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

По данным на 10 часов утра на подъездах к Крымском мосту с обеих сторон стоят 778 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T10:37

2024-08-13T10:37

2024-08-13T10:37

крым

крымский мост

новости крыма

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. По данным на 10 часов утра на подъездах к Крымском мосту с обеих сторон стоят 778 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 7 утра сообщалось о скоплении авто со стороны Кубани – тогда перед мостом образовался затор из 525 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди не было. Накануне днем в очереди с обеих сторон скопились более 1600 машин. Время ожидания составляло три часа. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань