https://crimea.ria.ru/20240812/glavnye-novosti-kryma-12-avgusta-1139550663.html

Главные новости Крыма: 12 августа

Главные новости Крыма: 12 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Главные новости Крыма: 12 августа

В Крыму назначен врио министра чрезвычайных ситуаций республики, а в Севастополе обеспечивают безопасность школ и детских садов. Параатлет Ярослав Святославский РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T22:15

2024-08-12T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Крыму назначен врио министра чрезвычайных ситуаций республики, а в Севастополе обеспечивают безопасность школ и детских садов. Параатлет Ярослав Святославский собирается пройти 845 километров от Сочи до Крыма за шесть дней, а из Севастополя отправляется международная учебная экспедиция в страны Европы, Африки и Азии. Военкоры РИА Новости Крым Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев награждены медалью "Участнику СВО".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.МЧС Крыма возглавил Алексей ЗапорожцевАлексей Запорожцев, занимающий пост первого замминистра, назначен временно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства РК."Постановляю возложить временно исполнение обязанностей министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на Запорожцева Алексея Викторовича, первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций РК", – сказано в документе.Сергей Садаклиев, занимавший должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма, покинул свой пост по собственному желанию 5 августа. Он возглавлял ведомство более трех лет.Школы Севастополя готовят к новому годуОколо 80% севастопольских школ будут полностью готовы к началу нового учебного года до 16 августа, еще несколько дней может потребоваться на устранение замечаний. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил директор Департамента образования и науки Максим Кривонос.Как отметил Кривонос, основное – это вопросы обеспечения пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения, системы автоматической сигнализации действия при пожаре. Кроме того, на контроле антитеррористическая защищенность объектов, исправность всех систем комплексной безопасности, готовность частных охранных предприятий к несению службы на объектах.Уделяется внимание укрытиям, паспортам планов укрытий, которые при необходимости дополнительно корректируют, отметил выступающий.Параатлет Ярослав Святославский пройдет 845 километров за 6 днейПараатлет Ярослав Святославский поставил цель за шесть дней преодолеть 845 километров. Он участвует в одиночном ультратриатлоне "Импульс". Два дня назад Ярослав стартовал в Сочи от университета "Сириус" и уже прибыл в Керчь, где поднялся на гору Митридат."Я приурочил свой ультратриатлон к нескольким событиям – это и десятилетие зимних олимпийских и паралимпийских игр в Сочи, это и юбилей воссоединения Крыма с Россией, и, конечно, поддержать наших ребят, бойцов СВО", – сказал Ярослав.В Севастополе стартовала уникальная экспедицияВ Севастополе стартовала международная учебная экспедиция, участие в которой на море и суше принимают студенты из стран трех континентов – Европы, Африки и Азии. "Крымская кругосветка 2024" проходит при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках еще более крупного путешествия – "Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий".В экспедиции, общая протяженность которой около 700 километров, в течение недели примут участие более 30 студентов из пяти стран. Кроме России, которая представлена ребятами из четырех регионов (Севастополь, Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород), это также Ливан, Нигерия, Армения и Казахстан.Сопровождать студентов на всем пути будут опытные исследователи и педагоги-наставники. Часть отечественных и зарубежных ученых курируют экспедиционные группы удаленно.Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"За неравнодушие, поддержку, взаимовыручку и активную помощь в доставке экипировки и снаряжения медалью Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции" награждены фотокорреспондент и военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев (военкор РИА Новости Крым в 2022-2023 годах).Медали вручены в соответствии с приказом "О награждении за волонтерскую деятельность, за содействие СВО, участие в гуманитарный конвоях и активную жизненную позицию неприемлемости нацизма, патриотическом воспитании молодежи".

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https://crimea.ria.ru/20240812/v-betonnykh-ukrytiyakh-v-sevastopole-poyavyatsya-dveri-i-zamki-1139550500.html

https://crimea.ria.ru/20240812/balaklavskuyu-bukhtu-budut-zakryvat-na-noch-1139547426.html

https://crimea.ria.ru/20240812/zhdat-li-babego-leta-v-krymu-1139487368.html

https://crimea.ria.ru/20240812/vsya-zhizn-v-iskusstve-dinastiya-khudozhnikov-iz-simferopolya-1139482573.html

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