Крымская кругосветка 2024: в Севастополе стартовала уникальная экспедиция
В Севастополе стартовала экспедиция "Крымская кругосветка 2024" со студентами-иностранцами
17:11 12.08.2024 (обновлено: 17:24 12.08.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В Севастополе стартовала международная учебная экспедиция, участие в которой на море и суше принимают студенты из стран трех континентов – Европы, Африки и Азии. Торжества по случаю открытия уникального проекта, прошли на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".
По пути "из варяг в греки"
Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа "Крымская кругосветка 2024" – так называется этот уникальный проект. Проходит он при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках еще более крупного – "Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий". Замысел амбициозен, как и способ его реализации.
В экспедиции, общая протяженность которой около 700 километров, в течение недели примут участие более 30 студентов из пяти стран. Кроме России, которая представлена ребятами из четырех регионов (Севастополь, Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород), это также Ливан, Нигерия, Армения и Казахстан.
Сопровождать студентов на всем пути будут опытные исследователи и педагоги-наставники. Часть отечественных и зарубежных ученых курируют экспедиционные группы удаленно.
Отрядов несколько, задач много, рассказал ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев. Но главная – исследования на исторически значимом для нашей страны пути "из варяг в греки", вокруг которого когда-то Древняя Русь и сложилась, сказал он.
"Часть ребят поучаствуют в морской экспедиции, отправятся к местам древних кораблекрушений и портов, смогут при помощи телеуправляемых аппаратов заглянуть под воду, собрать данные, которые потом будут описаны и введены в научный оборот. Сухопутная часть экспедиции пройдет практически до границ с Абхазией, по восточной части Крыма перейдет на территорию Краснодарского края, и в разных местах, которые были втянуты в путь "из варяг в греки", будут знакомиться вживую с историей", – поделился планами экспедиции Нечаев.
Сухопутная часть школы охватит маршрут Севастополь – Алушта – Судак – Феодосия – Тамань – Туапсе. Ко всем местам археологических исследований участников будут доставлять с привлечением маломерных судов. Морская часть экспедиции пройдет на внешнем рейде Балаклавы в Черном море. Для нее задействуют научно-исследовательское судно СевГУ "Пионер-М".
По словам руководителя морского отряда, преподавателя СевГУ, кандидата исторических наук Виктора Лебединского, с помощью уникального оборудования, которое предоставляет университет и Российская академия наук – среди прочего это приборы для поиска и исследования объектов на морском дне – ребята будут изучать морской культурный ландшафт. Это и береговые условия, и прибрежная часть моря – глубины, дно, навигационные особенности – и места якорных стоянок и многое другое.
Будет очень интересно, обещает он. А главное – полезно с точки зрения приобретения опыта работы с научной информацией в команде единомышленников из разных стран, ведь участники – представители трех континентов: Африки, Европы и Азии, сказал он.
"А вообще проведение таких мероприятий в современных условиях важны еще и тем, что, несмотря ни на какие нападки врагов, террористические атаки, мы показываем, что продолжаем работать и ничто нам не помешает", – добавил ученый.
© РИА Новости КрымРаэд абу Зейн (Ливан), Данила Сенчонок (Россия, Псков), Давид Джулакян (Армения), Мишель Кулагина (Казахстан)
© РИА Новости Крым
Раэд абу Зейн (Ливан), Данила Сенчонок (Россия, Псков), Давид Джулакян (Армения), Мишель Кулагина (Казахстан)
Это будет очень интересный опыт
Церемония открытия "Крымской кругосветки 2024" прошла в православном храме-парке под открытым небом, который не имеет аналогов в России – на территории культурного комплекса "Новый Херсонес", рядом с одноименным музеем на земле античного полиса.
19-летний Данила Сенчонок в восторге от окружающей архитектуры, но еще большего студент Псковского госуниверситета, будущий педагог истории и обществознания, ждет от знакомства с руинами древнего Херсонеса, где еще не был. И конечно, от предстоящей экспедиции. Родом парень из поселка Идрица на Псковщине, в Крыму впервые.
"Для меня это не только возможность посмотреть архитектуру, какие-то красоты Крыма и Севастополя, других городов, но в первую очередь – коммуникация. И, конечно, это новые знания, я хочу увидеть место, откуда пошло крещение Руси. И очень хочу переночевать в кемпинге, насладиться природой и обсудить с ребятами все, что мы увидели. Это будет круто, я считаю", – поделился своими ожиданиями от проекта Данила.
Давид Джулакян, студент Российско-Армянского (Славянского) университета, впервые не только в Крыму, а вообще в России. Чтобы попасть в проект, надо было пройти двухэтапный конкурс, написать эссе, продемонстрировать знание языков, в частности русского, рассказал он.
В Ереване Давид учится в Институте международных отношений и политологии. Это его собственный выбор, не родителей. Относится юноша к будущей профессии со всей серьезностью и уверен, что опыт "Крымской кругосветки" пригодится ему и в учебе, и в карьере.
"Армения и Россия являются союзными государствами долгое время и на века. И экспедиция в Крыму не только даст мне возможность углубить свои знания в области международных отношений, истории, и поделиться опытом с другими студентами из разных стран, но и поможет углублению если не на высшем уровне, то на студенческом, на молодежном, развивать коммуникацию между нашими странами", – сказал представитель Армении.
Раэд абу Зейн из Ливана, в отличие от Давида, всего несколько месяцев изучает русский язык в Севастополе, но уже неплохо на нем изъясняется. Говорим с ним без переводчика, и сразу ясно главное: в России он, чтобы выучиться на врача, а потом вернуться и внести свой вклад в развитие медицины на родине. Эта международная экспедиция для него – возможность лучше узнать историю страны, которая проложит ему путь в дело жизни.
"Я был здесь и на старом, и на новом Херсонесе. Все это новое для меня – традиции, культура, архитектура, – и все очень важно. Мне учиться шесть лет, я буду хирургом или анестезиологом, медики для Ливана очень важны и вообще для всего арабского региона. Я всему учусь здесь новому. И в экспедиции хочу на судне выйти в море, это очень интересно", – рассказал Раэд, студент СевГУ.
Уроженка Казахстана Мишель Кулагина, тоже студентка СевГУ, учится на втором курсе по специальности "Зарубежная филология" и, конечно, уже одно лишь общение с представителями других стран в необычных условиях она рассматривает как приключение. Но больше всего девушка ждет от экспедиции впечатлений и новых открытий.
"Мне кажется, это будет очень интересный опыт, увидеть разные места Крыма, прекрасные виды, узнать получше историю", – сказала Мишель.
Всех участников международной экспедиционной школы со стартом грандиозного проекта поздравил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос. А насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, игумен Павел Полуков, помимо напутствия, отслужил молебен о путешествующих.
"Я бы хотел пожелать, чтобы вы при исследовании… помнили о людях, смелых, которые отправлялись в такие дальние неизвестные путешествия. И, собственно говоря, если бы не их смелость, то не было бы Херсонеса, наверное, не было бы и Нового Херсонеса и, может быть, судьба нашей страны пошла по-другому", – сказал священник.
© Пресс-служба СевГУНаучно-исследовательское судно "Пионер"
© Пресс-служба СевГУ
Научно-исследовательское судно "Пионер"
Ранее Севастопольский государственный университет уже организовал три международные молодежные историко-археологические школы: "Таврический перекресток межцивилизационного взаимодействия", "Сакральные ландшафты российского государства-цивилизации" и "Великие евразийские торговые пути в исторической судьбе России". Школы прошли в формате онлайн.
Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа "Крымская кругосветка 2024" пройдет с 12 по 18 августа. Итогом экспедиции станет издание историко-географического описания морских коммуникаций Северного Причерноморья (V – XV вв.), составленное в духе и традиции средневековых портуланов.