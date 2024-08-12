https://crimea.ria.ru/20240812/krymskaya-krugosvetka-2024-v-sevastopole-startovala-unikalnaya-ekspeditsiya-1139543384.html

Крымская кругосветка 2024: в Севастополе стартовала уникальная экспедиция

Крымская кругосветка 2024: в Севастополе стартовала уникальная экспедиция - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Крымская кругосветка 2024: в Севастополе стартовала уникальная экспедиция

В Севастополе стартовала международная учебная экспедиция, участие в которой на море и суше принимают студенты из стран трех континентов – Европы, Африки и... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T17:11

2024-08-12T17:11

2024-08-12T17:24

севастополь

россия

новый херсонес

история

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В Севастополе стартовала международная учебная экспедиция, участие в которой на море и суше принимают студенты из стран трех континентов – Европы, Африки и Азии. Торжества по случаю открытия уникального проекта, прошли на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".По пути "из варяг в греки"Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа "Крымская кругосветка 2024" – так называется этот уникальный проект. Проходит он при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках еще более крупного – "Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий". Замысел амбициозен, как и способ его реализации.В экспедиции, общая протяженность которой около 700 километров, в течение недели примут участие более 30 студентов из пяти стран. Кроме России, которая представлена ребятами из четырех регионов (Севастополь, Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород), это также Ливан, Нигерия, Армения и Казахстан.Сопровождать студентов на всем пути будут опытные исследователи и педагоги-наставники. Часть отечественных и зарубежных ученых курируют экспедиционные группы удаленно.Отрядов несколько, задач много, рассказал ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев. Но главная – исследования на исторически значимом для нашей страны пути "из варяг в греки", вокруг которого когда-то Древняя Русь и сложилась, сказал он.Сухопутная часть школы охватит маршрут Севастополь – Алушта – Судак – Феодосия – Тамань – Туапсе. Ко всем местам археологических исследований участников будут доставлять с привлечением маломерных судов. Морская часть экспедиции пройдет на внешнем рейде Балаклавы в Черном море. Для нее задействуют научно-исследовательское судно СевГУ "Пионер-М".По словам руководителя морского отряда, преподавателя СевГУ, кандидата исторических наук Виктора Лебединского, с помощью уникального оборудования, которое предоставляет университет и Российская академия наук – среди прочего это приборы для поиска и исследования объектов на морском дне – ребята будут изучать морской культурный ландшафт. Это и береговые условия, и прибрежная часть моря – глубины, дно, навигационные особенности – и места якорных стоянок и многое другое.Будет очень интересно, обещает он. А главное – полезно с точки зрения приобретения опыта работы с научной информацией в команде единомышленников из разных стран, ведь участники – представители трех континентов: Африки, Европы и Азии, сказал он.Это будет очень интересный опытЦеремония открытия "Крымской кругосветки 2024" прошла в православном храме-парке под открытым небом, который не имеет аналогов в России – на территории культурного комплекса "Новый Херсонес", рядом с одноименным музеем на земле античного полиса.19-летний Данила Сенчонок в восторге от окружающей архитектуры, но еще большего студент Псковского госуниверситета, будущий педагог истории и обществознания, ждет от знакомства с руинами древнего Херсонеса, где еще не был. И конечно, от предстоящей экспедиции. Родом парень из поселка Идрица на Псковщине, в Крыму впервые.Давид Джулакян, студент Российско-Армянского (Славянского) университета, впервые не только в Крыму, а вообще в России. Чтобы попасть в проект, надо было пройти двухэтапный конкурс, написать эссе, продемонстрировать знание языков, в частности русского, рассказал он.В Ереване Давид учится в Институте международных отношений и политологии. Это его собственный выбор, не родителей. Относится юноша к будущей профессии со всей серьезностью и уверен, что опыт "Крымской кругосветки" пригодится ему и в учебе, и в карьере."Армения и Россия являются союзными государствами долгое время и на века. И экспедиция в Крыму не только даст мне возможность углубить свои знания в области международных отношений, истории, и поделиться опытом с другими студентами из разных стран, но и поможет углублению если не на высшем уровне, то на студенческом, на молодежном, развивать коммуникацию между нашими странами", – сказал представитель Армении.Раэд абу Зейн из Ливана, в отличие от Давида, всего несколько месяцев изучает русский язык в Севастополе, но уже неплохо на нем изъясняется. Говорим с ним без переводчика, и сразу ясно главное: в России он, чтобы выучиться на врача, а потом вернуться и внести свой вклад в развитие медицины на родине. Эта международная экспедиция для него – возможность лучше узнать историю страны, которая проложит ему путь в дело жизни.Уроженка Казахстана Мишель Кулагина, тоже студентка СевГУ, учится на втором курсе по специальности "Зарубежная филология" и, конечно, уже одно лишь общение с представителями других стран в необычных условиях она рассматривает как приключение. Но больше всего девушка ждет от экспедиции впечатлений и новых открытий."Мне кажется, это будет очень интересный опыт, увидеть разные места Крыма, прекрасные виды, узнать получше историю", – сказала Мишель.Всех участников международной экспедиционной школы со стартом грандиозного проекта поздравил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос. А насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря, игумен Павел Полуков, помимо напутствия, отслужил молебен о путешествующих.Ранее Севастопольский государственный университет уже организовал три международные молодежные историко-археологические школы: "Таврический перекресток межцивилизационного взаимодействия", "Сакральные ландшафты российского государства-цивилизации" и "Великие евразийские торговые пути в исторической судьбе России". Школы прошли в формате онлайн.Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа "Крымская кругосветка 2024" пройдет с 12 по 18 августа. Итогом экспедиции станет издание историко-географического описания морских коммуникаций Северного Причерноморья (V – XV вв.), составленное в духе и традиции средневековых портуланов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, россия, новый херсонес, история, культура