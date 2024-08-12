https://crimea.ria.ru/20240812/845-kilometrov-za-6-dney-paraatlet-yaroslav-svyatoslavskiy-doekhal-do-kryma-1139535530.html

845 километров за 6 дней: параатлет Ярослав Святославский доехал до Крыма

845 километров за 6 дней: параатлет Ярослав Святославский доехал до Крыма - РИА Новости Крым, 12.08.2024

845 километров за 6 дней: параатлет Ярослав Святославский доехал до Крыма

Параатлет Ярослав Святославский участвует в одиночном ультратриатлоне "Импульс", поставив цель за шесть дней преодолеть 845 километров. Два дня назад он... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Параатлет Ярослав Святославский участвует в одиночном ультратриатлоне "Импульс", поставив цель за шесть дней преодолеть 845 километров. Два дня назад он стартовал в Сочи от университета "Сириус" и уже прибыл в Керчь, где поднялся на гору Митридат.147 километров он прошел за 6 часов 53 минуты. "Сейчас время на сон, восстановление. Очень рад, что здесь, на таком историческом месте", – подчеркнул параатлет.Следующий этап – 205 километров из Керчи по Тавриде в Симферополь.По плану, пять километров дистанции спортсмен преодолеет вплавь, 700 километров – на ручном велосипеде, остальные 140 километров – на спортивной беговой коляске.На протяжении всего маршрута Ярослава Святославского сопровождает команда тренеров, за его состоянием наблюдают медики. На каждом этапе к нему присоединяются спортсмены, представители общественных, детских организаций для совместного преодоления дистанции.Цель этого ультратриатлона, по словам атлета, создание первого в России Фонда поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий, который поможет изменить жизни многих людей.В 16 лет на тренировке по паркуру Ярослав сорвался с 12-метровой высоты и получил травму позвоночника с повреждением спинного мозга. Несмотря на это он вернулся в спорт и стал пятикратным IRONMAN. Сейчас Ярослав ведет активный образ жизни и своим примером вдохновляет людей на новые победы.Спортсмен мечтает встать на ноги и помочь другим сделать то же самое. Вместе с командой инженеров он занимается исследованиями в области нейропротезирования.После Керчи Ярослав Святославский планирует встретиться с болельщиками на трассе "Таврида" в Белогорском районе. По прибытию в Симферополь спортсмен возложит цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Далее направится в Севастополь, а финиширует в Оползневом.Читайте также на РИА Новости Крым:4 медали привез паралимпиец из Севастополя с чемпионата ЕвропыПаралимпийка из Крыма завоевала три золотых медали на чемпионате РоссииСевастопольский паралимпиец взял золото и серебро в Европе

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