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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T10:10

2024-08-10T10:10

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ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода начала расти в субботу с раннего утра. По состоянию на 7 утра проезда ожидали более 600 автомобилей.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край