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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T10:10
2024-08-10T10:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода начала расти в субботу с раннего утра. По состоянию на 7 утра проезда ожидали более 600 автомобилей.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти

На Крымском мосту в очереди почти 900 автомобилей

10:10 10.08.2024 (обновлено: 10:13 10.08.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 10:00 очереди со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 330 транспортных средства. Ожидание около часа", – сказано в сообщении.

Очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода начала расти в субботу с раннего утра. По состоянию на 7 утра проезда ожидали более 600 автомобилей.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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