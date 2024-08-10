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Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T10:10
2024-08-10T10:10
2024-08-10T10:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода начала расти в субботу с раннего утра. По состоянию на 7 утра проезда ожидали более 600 автомобилей.Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Силуанов лично оценил придорожную инфраструктуру КрымаПо Крымскому мосту за три месяца проехали около 1 миллиона пассажировБархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
На Крымском мосту в очереди почти 900 автомобилей
10:10 10.08.2024 (обновлено: 10:13 10.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. На подъездах к Крымском мосту продолжает расти очередь, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10:00 очереди со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 330 транспортных средства. Ожидание около часа", – сказано в сообщении.
Очередь перед досмотровыми пунктами с обеих сторон транспортного перехода начала расти в субботу с раннего утра. По состоянию на 7 утра проезда ожидали
более 600 автомобилей.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход является обязательной процедурой в целях безопасности, так как на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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