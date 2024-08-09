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В Керчи нет газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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В Керчи нет газа из-за аварии
В Керчи нет газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Керчи нет газа из-за аварии
Из-за аварии на газопроводе в Керчи у ряда абонентов приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T16:06
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Керчи у ряда абонентов приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает администрация города.Временное отключение газоснабжения коснулось жителей по улицам:Нет газа и в частном секторе.Кроме того, в пятницу в Керчи из-за аварийного отключения на электросетях часть города оказалась обесточена.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляГазификация Крыма: что сделано и планируется
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, газ, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Керчи нет газа из-за аварии

Часть Керчи осталась без газа из-за неисправной задвижки на газопроводе – власти

16:06 09.08.2024 (обновлено: 16:08 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Керчи у ряда абонентов приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает администрация города.
"В связи с неисправностью задвижки на газопроводе среднего давления по улице Ленина прекращена подача газа", - объясняют власти.
Временное отключение газоснабжения коснулось жителей по улицам:
  • Пирогова, 3, 5, 13, 15;
  • Госпитальная, 30, 32, 33, 35, 36-39;
  • Горбульского, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 22, 23, 25, 31, 35, 37;
  • Шлагбаумская, 38, 43, 45;
  • Курсантов, 14, 16, 17/27;
  • Сергея Борзенко, 2, 3,
  • Комарова, 2, 6,
  • Самойленко, 1-А.
Нет газа и в частном секторе.

"Убедительная просьба всем абонентам перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться после завершения работ 9-10 августа в присутствии абонентов", - предупреждают в администрации.

Кроме того, в пятницу в Керчи из-за аварийного отключения на электросетях часть города оказалась обесточена.
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