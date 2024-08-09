В Керчи нет газа из-за аварии
Часть Керчи осталась без газа из-за неисправной задвижки на газопроводе – власти
16:06 09.08.2024 (обновлено: 16:08 09.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Керчи у ряда абонентов приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает администрация города.
"В связи с неисправностью задвижки на газопроводе среднего давления по улице Ленина прекращена подача газа", - объясняют власти.
Временное отключение газоснабжения коснулось жителей по улицам:
- —Пирогова, 3, 5, 13, 15;
- —Госпитальная, 30, 32, 33, 35, 36-39;
- —Горбульского, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 22, 23, 25, 31, 35, 37;
- —Шлагбаумская, 38, 43, 45;
- —Курсантов, 14, 16, 17/27;
- —Сергея Борзенко, 2, 3,
- —Комарова, 2, 6,
- —Самойленко, 1-А.
Нет газа и в частном секторе.
"Убедительная просьба всем абонентам перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться после завершения работ 9-10 августа в присутствии абонентов", - предупреждают в администрации.
Кроме того, в пятницу в Керчи из-за аварийного отключения на электросетях часть города оказалась обесточена.
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