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В Керчи нет газа из-за аварии

В Керчи нет газа из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Керчи нет газа из-за аварии

Из-за аварии на газопроводе в Керчи у ряда абонентов приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T16:06

2024-08-09T16:06

2024-08-09T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на газопроводе в Керчи у ряда абонентов приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает администрация города.Временное отключение газоснабжения коснулось жителей по улицам:Нет газа и в частном секторе.Кроме того, в пятницу в Керчи из-за аварийного отключения на электросетях часть города оказалась обесточена.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июляГазификация Крыма: что сделано и планируется

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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