https://crimea.ria.ru/20240809/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-gde-v-pyatnitsu-ne-budet-elektrichestva-1139458166.html

Отключение света в Севастополе: где в пятницу не будет электричества

Отключение света в Севастополе: где в пятницу не будет электричества - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Отключение света в Севастополе: где в пятницу не будет электричества

Подача электроэнергии в Севастополе будет временно отключена по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T07:49

2024-08-09T07:49

2024-08-09T07:49

севастополь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Подача электроэнергии в Севастополе будет временно отключена по ряду адресов в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии будет временно прекращена для выполнения неотложных работ", – предупреждает предприятие.С 08:30 до 17:30 отключения пройдут на улицах Крайняя 2-12, 3-9, Восточная 18-А, 2/1, 2, Тульская, 15-Б.С 09:00 до 16:00 не будет света не улицах Береговая 2-24, 1-3, Инженерная балка 1-17, 2-8, 10-А, 10, 14, Эскадренная 2-10, 1-1, 10-А, 28.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без электричества будут ул. Городское шоссе 20, 15-А, 27-В, 27-А, 21, 25-27, ул. Привольная 4-А.Также временно подачу электроэнергии остановят по адресам: ул. Остен-Сакена 12-30, 25-А, бул. Античный 76-Б, 42, 54-70, 80-94, 49, 1297, ул. Археологическая 29, ул. 5 км Балаклавского шоссе 42, ул. Пехотная 30, ул. Дубравная 26, 11, 19, ул. Сельская 4-Б/2, 4-А/3, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2, 2, Камышовое шоссе 1-Д, ул. Еловая 10, 8-А, 8.Без света в пятницу будут также: шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 155-А, 157-А, 107-11, ул. Командира Барабаша 6, 5-19, пер. 8-й Воздушной армии 6-8, 14, 1432, 1, 1609, 1724, 1727, 1728, 173, СНТ "Сапун-Гора" 1614-А, 1532, 1590, 1594-1596, 161, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731, ул. Владимира Папидзе 29, 33, ул. Летчицы Литвиновой 59, 1801, ул. Якова Халипа 20-22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, пер. Шкиперский 15-17.Обесточены будут несколько домов в селе Орлиное на улицах Урожайная, Счастливая, Родниковская, Генерала Витмера, в переулке Ровный.Не будет электричества у некоторых абонентов по улицам Склонная, Новикова, Богдана Хмельницкого, Краснознаменная, Композиторская, в переулках Фонтанный, Новикова, Арктический, СНТ Благодатный ул. Богдана Хмельницкого, СТ "Парус-1" ул. Межгорская.В селе Орловка также временно отключат свет в ряде домов по улицам Лазурная, Красноярская, Зеленая, Енисейская, Камская, Землянского, в переулке Багряный, тупике Прямой, Качинском шоссе.С 09:00 до 17:00 пройдут отключения на Южнобережном шоссе 40, а также на ул. Севастопольская зона ЮБК, ОК "ДСТ "Сириус", пос. Ласпи 53/134, ООО "Планета Детства", мыс Сарыч, кад. 1025.Без света в пятницу останутся база отдыха "Дельфин", база отдыха "Урочище Ласпи", база отдыха "Мыс Сарыч", пансионат "Изумруд", тур. База "Мечта", кафе "Дельфин", ООО "Магит-Д", ООО "Сарыч" - пансионат Пальмида, ООО "Ниверон", коттеджи базы отдыха ООО "ЮБС", ООО "Сервис-технология".Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аварии обесточены поселки в Ялте и Красногвардейском районе КрымаЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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