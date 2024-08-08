https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-naznachen-novyy-otvetstvennyy-za-sferu-zhkkh-1139455779.html

В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ

В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возложил обязанности по контролю за работой сферы ЖКХ в городе на своего первого заместителя Алексея Парикина. Это... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T15:18

2024-08-08T15:18

2024-08-08T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возложил обязанности по контролю за работой сферы ЖКХ в городе на своего первого заместителя Алексея Парикина. Это следует из приложения к указу главы города, опубликованному на сайте правительства.Также, согласно указу, на Алексея Парикина возложены обязанности контролировать выполнение работ по догазификации территорий, их содержанию и проектированию объектов благоустройства. В его ведении и под его контролем теперь также осуществление в городе регионального государственного жилищного надзора и лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.Осуществление контроля за выполнением государственных и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности также на контроле Парикина. Деятельность департамента городского хозяйства, соответственно, в его ведении.Помимо этого, Парикин, как первый замгубернатора, отвечает за разработки и исполнение бюджета города, организацию работы по охране окружающей среды, деятельность потребительского рынка, организацию взаимодействия главы города с администрацией президента РФ и многое другое.Указом также определена взаимозаменяемость первого замгубернатора и его заместителя.6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что уволил с должности Евгения Горлова, исполнявшего обязанности его заместителя, который курировал, в частности, сферу ЖКХ. Свое сообщение об этом глава города дополнил комментарием о недопустимости коррупции.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставкуАксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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