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В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ
В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возложил обязанности по контролю за работой сферы ЖКХ в городе на своего первого заместителя Алексея Парикина. Это... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T15:18
2024-08-08T15:18
2024-08-08T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возложил обязанности по контролю за работой сферы ЖКХ в городе на своего первого заместителя Алексея Парикина. Это следует из приложения к указу главы города, опубликованному на сайте правительства.Также, согласно указу, на Алексея Парикина возложены обязанности контролировать выполнение работ по догазификации территорий, их содержанию и проектированию объектов благоустройства. В его ведении и под его контролем теперь также осуществление в городе регионального государственного жилищного надзора и лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.Осуществление контроля за выполнением государственных и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности также на контроле Парикина. Деятельность департамента городского хозяйства, соответственно, в его ведении.Помимо этого, Парикин, как первый замгубернатора, отвечает за разработки и исполнение бюджета города, организацию работы по охране окружающей среды, деятельность потребительского рынка, организацию взаимодействия главы города с администрацией президента РФ и многое другое.Указом также определена взаимозаменяемость первого замгубернатора и его заместителя.6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что уволил с должности Евгения Горлова, исполнявшего обязанности его заместителя, который курировал, в частности, сферу ЖКХ. Свое сообщение об этом глава города дополнил комментарием о недопустимости коррупции.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставкуАксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧС
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севастополь, михаил развожаев, новости, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Севастополе назначен новый ответственный за сферу ЖКХ
В Севастополе назначен куратор сферы ЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев возложил обязанности по контролю за работой сферы ЖКХ в городе на своего первого заместителя Алексея Парикина. Это следует из приложения к указу главы города, опубликованному на сайте правительства.
"Парикин Алексей Николаевич – первый заместитель губернатора города Севастополя – координирует работу и дает поручения по вопросам… реализации единой государственной политики города Севастополя по развитию жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса; обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства", – говорится в документе.
Также, согласно указу, на Алексея Парикина возложены обязанности контролировать выполнение работ по догазификации территорий, их содержанию и проектированию объектов благоустройства. В его ведении и под его контролем теперь также осуществление в городе регионального государственного жилищного надзора и лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.
Осуществление контроля за выполнением государственных и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности также на контроле Парикина. Деятельность департамента городского хозяйства, соответственно, в его ведении.
Помимо этого, Парикин, как первый замгубернатора, отвечает за разработки и исполнение бюджета города, организацию работы по охране окружающей среды, деятельность потребительского рынка, организацию взаимодействия главы города с администрацией президента РФ и многое другое.
Указом также определена взаимозаменяемость первого замгубернатора и его заместителя.
"В период временного отсутствия вопросы, закрепленные за первым заместителем губернатора Парикиным А. Н., рассматривает заместитель губернатора Пирогова С. В.", – говорится в основном тексте документа.
6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
о том, что уволил с должности Евгения Горлова, исполнявшего обязанности его заместителя, который курировал, в частности, сферу ЖКХ. Свое сообщение об этом глава города дополнил комментарием о недопустимости коррупции.
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