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На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 06.08.2024
На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Как уточняют в пресс-службе компании "Крымэнерго", в связи с сильным ветром вероятны порывы линий электропередач и падение опор. При обнаружении таких фактов крымчан просят немедленно сообщать о случившемся в контакт-центры компании либо вызывать спасателей.Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей также ожидается в Сочи. Жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры предосторожности. Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевКаким будет август 2024 года в КрымуКакой будет погода в Крыму во вторник
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое

На Крым 7 августа обрушатся ливни и сильный ветер до 20 м/с

13:02 06.08.2024
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/c", - предупреждают спасатели.

Как уточняют в пресс-службе компании "Крымэнерго", в связи с сильным ветром вероятны порывы линий электропередач и падение опор. При обнаружении таких фактов крымчан просят немедленно сообщать о случившемся в контакт-центры компании либо вызывать спасателей.
"Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Крайне опасно подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на восемь метров: даже после обрыва провод может оставаться под напряжением", - напоминают специалисты.
Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей также ожидается в Сочи. Жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры предосторожности.
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