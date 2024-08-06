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На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 06.08.2024
На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
2024-08-06T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Как уточняют в пресс-службе компании "Крымэнерго", в связи с сильным ветром вероятны порывы линий электропередач и падение опор. При обнаружении таких фактов крымчан просят немедленно сообщать о случившемся в контакт-центры компании либо вызывать спасателей.Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей также ожидается в Сочи. Жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры предосторожности. Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевКаким будет август 2024 года в КрымуКакой будет погода в Крыму во вторник
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РИА Новости Крым
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На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
На Крым 7 августа обрушатся ливни и сильный ветер до 20 м/с