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На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое

На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 06.08.2024

На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T13:02

2024-08-06T13:02

2024-08-06T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Как уточняют в пресс-службе компании "Крымэнерго", в связи с сильным ветром вероятны порывы линий электропередач и падение опор. При обнаружении таких фактов крымчан просят немедленно сообщать о случившемся в контакт-центры компании либо вызывать спасателей.Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей также ожидается в Сочи. Жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры предосторожности. Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер в Крыму обесточил полсотни сел и повалил десятки деревьевКаким будет август 2024 года в КрымуКакой будет погода в Крыму во вторник

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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