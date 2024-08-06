https://crimea.ria.ru/20240806/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139375181.html

Какой будет погода в Крыму во вторник

Какой будет погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Какой будет погода в Крыму во вторник

Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T00:01

2024-08-06T00:01

2024-08-06T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139367310_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8e1ddec1ec0a0a1ff77e9419417c2bb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.Дожди с грозами ожидаются на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +21...23. днем потеплеет до +29 градусов. И днем, и ночью будет идти дождь.В Судаке, Евпатории и Феодосии также прольются грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +20..22, днем - до 30 градусов тепла. Температура морской воды у берегов Крыма сохраняется на уровне +25...26 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240805/v-krymu-spadet-zhara-zhdat-li-ponizheniya-temperatury-morskoy-vody-1139361779.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма