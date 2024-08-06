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Какой будет погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Какой будет погода в Крыму во вторник
Какой будет погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Какой будет погода в Крыму во вторник
Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.Дожди с грозами ожидаются на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +21...23. днем потеплеет до +29 градусов. И днем, и ночью будет идти дождь.В Судаке, Евпатории и Феодосии также прольются грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +20..22, днем - до 30 градусов тепла. Температура морской воды у берегов Крыма сохраняется на уровне +25...26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240805/v-krymu-spadet-zhara-zhdat-li-ponizheniya-temperatury-morskoy-vody-1139361779.html
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Какой будет погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидаются грозовые дожди и до 30 градусов тепла

00:01 06.08.2024
 
© РИА Новости КрымКазантип
Казантип - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В связи с развитием внутримассовой конвекции местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +24; днем +27…32, в горах +21…26", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
Дожди с грозами ожидаются на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +21...23. днем потеплеет до +29 градусов. И днем, и ночью будет идти дождь.
В Судаке, Евпатории и Феодосии также прольются грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +20..22, днем - до 30 градусов тепла.
Температура морской воды у берегов Крыма сохраняется на уровне +25...26 градусов.
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
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