https://crimea.ria.ru/20240806/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1139375181.html
Какой будет погода в Крыму во вторник
Какой будет погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Какой будет погода в Крыму во вторник
Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T00:01
2024-08-06T00:01
2024-08-06T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139367310_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8e1ddec1ec0a0a1ff77e9419417c2bb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.Дожди с грозами ожидаются на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +21...23. днем потеплеет до +29 градусов. И днем, и ночью будет идти дождь.В Судаке, Евпатории и Феодосии также прольются грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +20..22, днем - до 30 градусов тепла. Температура морской воды у берегов Крыма сохраняется на уровне +25...26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240805/v-krymu-spadet-zhara-zhdat-li-ponizheniya-temperatury-morskoy-vody-1139361779.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139367310_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa605b1114e8ab44f15efa1bfc06a2d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма
Какой будет погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидаются грозовые дожди и до 30 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Во вторник область пониженного атмосферного давления принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В связи с развитием внутримассовой конвекции местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +24; днем +27…32, в горах +21…26", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…19; днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +27…29.
Дожди с грозами ожидаются на побережье. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит +21...23. днем потеплеет до +29 градусов. И днем, и ночью будет идти дождь.
В Судаке, Евпатории и Феодосии также прольются грозовые дожди. Ночью столбики термометров покажут +20..22, днем - до 30 градусов тепла.
Температура морской воды у берегов Крыма сохраняется на уровне +25...26 градусов.