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Смерчи и сели прогнозируют в Сочи - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T07:58
2024-08-06T07:58
сочи
погода
штормовое предупреждение
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края со ссылкой на Сочинский гидрометцентр."На участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах могут пролиться сильные ливни, возможен крупный град.По прогнозу гидрометцентра Крыма, неустойчивый характер погоды сохранится во вторник и в Крыму. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер. Спадет изнурительная жара, при этом температура воды в море останется прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму во вторникНи дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет август 2024 года в Крыму
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РИА Новости Крым
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сочи, погода, штормовое предупреждение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи

МЧС предупредило об опасности смерчей и схода селей в Сочи на фоне непогоды

07:58 06.08.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края со ссылкой на Сочинский гидрометцентр.
"На участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах могут пролиться сильные ливни, возможен крупный град.
"На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - предупреждают в Министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
По прогнозу гидрометцентра Крыма, неустойчивый характер погоды сохранится во вторник и в Крыму. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер. Спадет изнурительная жара, при этом температура воды в море останется прежней.
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СочиПогодаШтормовое предупреждениеБезопасностьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиКраснодарский край
 
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