https://crimea.ria.ru/20240806/smerchi-i-seli-prognoziruyut-v-sochi-1139380151.html
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T07:58
2024-08-06T07:58
2024-08-06T07:58
сочи
погода
штормовое предупреждение
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126805193_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_a701481e5c69825c7afc92c38b60e327.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края со ссылкой на Сочинский гидрометцентр."На участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах могут пролиться сильные ливни, возможен крупный град.По прогнозу гидрометцентра Крыма, неустойчивый характер погоды сохранится во вторник и в Крыму. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер. Спадет изнурительная жара, при этом температура воды в море останется прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму во вторникНи дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет август 2024 года в Крыму
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126805193_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_e93bd91c80c77dd6cb8d601b8e4a09cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, погода, штормовое предупреждение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край
Смерчи и сели прогнозируют в Сочи
МЧС предупредило об опасности смерчей и схода селей в Сочи на фоне непогоды