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Смерчи и сели прогнозируют в Сочи

Смерчи и сели прогнозируют в Сочи - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Смерчи и сели прогнозируют в Сочи

Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T07:58

2024-08-06T07:58

2024-08-06T07:58

сочи

погода

штормовое предупреждение

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей ожидается в Сочи. Об этом сообщает Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края со ссылкой на Сочинский гидрометцентр."На участке Магри-Веселое (город Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 м/с. В отдельных районах могут пролиться сильные ливни, возможен крупный град.По прогнозу гидрометцентра Крыма, неустойчивый характер погоды сохранится во вторник и в Крыму. Местами ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, но они будут носить локальный характер. Спадет изнурительная жара, при этом температура воды в море останется прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет погода в Крыму во вторникНи дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет август 2024 года в Крыму

сочи

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, штормовое предупреждение, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, краснодарский край