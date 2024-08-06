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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа увеличилась, и по состоянию на 10:00 составляет 1150 транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T10:13

2024-08-06T10:13

2024-08-06T10:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа увеличилась, и по состоянию на 10:00 составляет 1150 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.По состоянию на 6:00 проезда по Крымскому мосту ожидали 1048 автомобилей.В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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