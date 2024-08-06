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Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа увеличилась, и по состоянию на 10:00 составляет 1150 транспортных средств. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T10:13
2024-08-06T10:13
2024-08-06T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа увеличилась, и по состоянию на 10:00 составляет 1150 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.По состоянию на 6:00 проезда по Крымскому мосту ожидали 1048 автомобилей.В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
Проезда по Крымскому мосту приходится ждать более трех часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани за три часа увеличилась, и по состоянию на 10:00 составляет 1150 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 10.00 в очереди со стороны Тамани находятся 1150 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
По состоянию на 6:00 проезда по Крымскому мосту ожидали 1048 автомобилей.
В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей
.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.