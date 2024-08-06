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На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин
На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин - РИА Новости Крым, 06.08.2024
На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин
Перед Крымским мостом в ожидании проезда со стороны Краснодарского края стоят более тысячи транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T06:15
2024-08-06T06:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в ожидании проезда со стороны Краснодарского края стоят более тысячи транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края в очереди стоят больше 1000 машин

06:15 06.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в ожидании проезда со стороны Краснодарского края стоят более тысячи транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 1048 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - приводятся данные на 6 утра вторника.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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