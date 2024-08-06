https://crimea.ria.ru/20240806/na-krymskom-mostu-v-ocheredi-bolshe-1000-mashin-1139378525.html

На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин

На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин - РИА Новости Крым, 06.08.2024

На Крымском мосту в очереди больше 1000 машин

Перед Крымским мостом в ожидании проезда со стороны Краснодарского края стоят более тысячи транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T06:15

2024-08-06T06:15

2024-08-06T06:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом в ожидании проезда со стороны Краснодарского края стоят более тысячи транспортных средств. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В течение последних двух суток у мостового перехода сохраняются очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань