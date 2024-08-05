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Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин
Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин
В течение часа пробка перед Крымским мостом выросла еще на 193 машины – проезда ожидают больше двух тысяч автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T16:11
2024-08-05T16:11
2024-08-05T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В течение часа пробка перед Крымским мостом выросла еще на 193 машины – проезда ожидают больше двух тысяч автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее со стороны Тамани в пробке стояли 1389 машин, а из Керчи перед досмотровыми пунктами ожидали 498 автомобилей.К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин
Больше двух тысяч машин ждут досмотра перед Крымским мостом с обеих сторон
16:11 05.08.2024 (обновлено: 16:12 05.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В течение часа пробка перед Крымским мостом выросла еще на 193 машины – проезда ожидают больше двух тысяч автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 1348 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. Со стороны Керчи ожидают 732 автомобиля. Ожидание около трех часов", - сказано в сообщении.
Часом ранее со стороны Тамани в пробке стояли
1389 машин, а из Керчи перед досмотровыми пунктами ожидали 498 автомобилей.
К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей
. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.