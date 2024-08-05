https://crimea.ria.ru/20240805/ocheredi-pered-krymskim-mostom--za-chas-probka-vyrosla-do-2080-mashin-1139366552.html

Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин

Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Очереди перед Крымским мостом – за час пробка выросла до 2080 машин

В течение часа пробка перед Крымским мостом выросла еще на 193 машины – проезда ожидают больше двух тысяч автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T16:11

2024-08-05T16:11

2024-08-05T16:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В течение часа пробка перед Крымским мостом выросла еще на 193 машины – проезда ожидают больше двух тысяч автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее со стороны Тамани в пробке стояли 1389 машин, а из Керчи перед досмотровыми пунктами ожидали 498 автомобилей.К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма