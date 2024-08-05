https://crimea.ria.ru/20240805/situatsiya-na-krymskom-mostu-vremya-ozhidaniya-4-chasa---1139361997.html

Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа

Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа

В очередях на Крымском мосту с обеих стоят более полутора тысяч машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T12:26

2024-08-05T12:26

2024-08-05T12:26

крым

крымский мост

новости крыма

логистика

транспорт

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят более полутора тысяч машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди перед мостом находились 1382 транспортных средства. Наибольшие заторы фиксировались также со стороны Кубани.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань