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Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа
Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа
В очередях на Крымском мосту с обеих стоят более полутора тысяч машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T12:26
2024-08-05T12:26
крым
крымский мост
новости крыма
логистика
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят более полутора тысяч машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Часом ранее в очереди перед мостом находились 1382 транспортных средства. Наибольшие заторы фиксировались также со стороны Кубани.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой. Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа

Очереди перед Крымским мостом насчитывают 1638 автомобилей

12:26 05.08.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят более полутора тысяч машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1378 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Ожидание около часа", - приводятся данные в ТГ-канале.
Часом ранее в очереди перед мостом находились 1382 транспортных средства. Наибольшие заторы фиксировались также со стороны Кубани.
В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
КрымКрымский мостНовости КрымаЛогистикаТранспортКерчьТамань
 
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