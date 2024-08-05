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Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон

Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон

В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T11:13

2024-08-05T11:13

2024-08-05T11:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов. С утра понедельника очередь еще увеличилась - ждать проезда проходится по 3-4 часа.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

керчь

тамань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым