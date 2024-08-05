Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240805/krymskiy-most-seychas-zatory-uzhe-s-dvukh-storon-1139359854.html
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T11:13
2024-08-05T11:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов. С утра понедельника очередь еще увеличилась - ждать проезда проходится по 3-4 часа.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон

В очередях перед Крымским мостом стоят полторы тысячи машин

11:13 05.08.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 1382 транспортных средства. Ожидание около четырех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 120 машин", - приводятся данные на 11.00.
Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов. С утра понедельника очередь еще увеличилась - ждать проезда проходится по 3-4 часа.
Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
11:2050 улиц Феодосии без воды: прокуратура проводит проверку
11:13Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
10:45Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура
10:38Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха
10:28Почти тысяча жителей Керчи остались без света из-за аварии
10:15Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели
09:49Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР
09:17В Новороссийске будут греметь взрывы
09:03Крым покажет себя на международной спортивной арене - мнение
08:42На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
08:35Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином
08:17Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
07:47На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
07:27Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов
07:12На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
06:58Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма
06:39Феодосия осталась без воды из-за аварии
06:31Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма
06:05Крымский мост: очередь превышает 900 авто
Лента новостейМолния