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Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T11:13
2024-08-05T11:13
2024-08-05T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на Крымском мосту начала расти в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов. С утра понедельника очередь еще увеличилась - ждать проезда проходится по 3-4 часа.Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
В очередях перед Крымским мостом стоят полторы тысячи машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих стоят полторы тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 1382 транспортных средства. Ожидание около четырех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 120 машин", - приводятся данные на 11.00.
Очередь на Крымском мосту начала расти
в воскресенье утром. В ночь на понедельник транспортный поток не уменьшился, время ожидания составляло около двух часов. С утра понедельника очередь еще увеличилась - ждать проезда проходится по 3-4 часа.
Обязательный досмотр транспортных средств на мостовом переходе введен в целях безопасности, поскольку в Крыму бессрочно действует
желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться с полуострова на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Кроме того, можно воспользоваться паромной переправой, работа которой ночью приостанавливается также из соображений безопасности. По ней в первую очередь переправляют фуры с товаром первой необходимости и скоропортящимся грузом.
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