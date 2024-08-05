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Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет
Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет
В очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят почти две тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T15:22
2024-08-05T15:22
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят почти две тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет

Проезда по Крымскому мосту ждут 1887 автомобилей со стороны Керчи и Тамани

15:22 05.08.2024
 
Очередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В очередях на Крымском мосту с обеих сторон стоят почти две тысячи машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 1389 транспортных средств. Ожидание около четырех часов. Со стороны Керчи находится 498 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - приводятся данные в ТГ-канале.
К полудню в очереди перед мостом находились 1638 автомобилей. Время ожидания составляло около 4 часов. Наибольшее количество машин также фиксировалось со стороны Кубани.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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