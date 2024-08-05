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На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T07:47
2024-08-05T07:47
пожар
ростовская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС.Пожар в Азове вспыхнул накануне. На открытой территории загорелись мусор и покрышки, впоследствии огонь перекинулся на склад. Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд. К вечеру воскресенья пожар локализовали на площади 5 000 квадратных метров.Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме.В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.Читайте также на РИА Новости Крым:В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверкуВ Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом домеМасштабный пожар на Кубани – горит новая школа
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РИА Новости Крым
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пожар, ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение

На месте крупного пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение – МЧС

07:47 05.08.2024
 
© МЧС РоссииШтаб развернут на месте пожара в Ростовской области
Штаб развернут на месте пожара в Ростовской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС.
"На месте пожара в Азове объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Пожар в Азове вспыхнул накануне. На открытой территории загорелись мусор и покрышки, впоследствии огонь перекинулся на склад. Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд. К вечеру воскресенья пожар локализовали на площади 5 000 квадратных метров.
Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме.
В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.
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ПожарРостовская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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