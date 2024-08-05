https://crimea.ria.ru/20240805/na-pozhare-v-rostovskoy-oblasti-likvidirovali-otkrytoe-gorenie-1139354567.html

На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение

На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 05.08.2024

На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение

На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T07:47

2024-08-05T07:47

2024-08-05T07:47

пожар

ростовская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС.Пожар в Азове вспыхнул накануне. На открытой территории загорелись мусор и покрышки, впоследствии огонь перекинулся на склад. Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд. К вечеру воскресенья пожар локализовали на площади 5 000 квадратных метров.Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме.В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.Читайте также на РИА Новости Крым:В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверкуВ Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом домеМасштабный пожар на Кубани – горит новая школа

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости