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На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T07:47
2024-08-05T07:47
2024-08-05T07:47
пожар
ростовская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На месте пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение, сообщает региональный главк МЧС.Пожар в Азове вспыхнул накануне. На открытой территории загорелись мусор и покрышки, впоследствии огонь перекинулся на склад. Для тушения пожара был привлечен пожарный поезд. К вечеру воскресенья пожар локализовали на площади 5 000 квадратных метров.Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме.В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.Читайте также на РИА Новости Крым:В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверкуВ Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом домеМасштабный пожар на Кубани – горит новая школа
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, ростовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
На месте крупного пожара в Азове Ростовской области ликвидировано открытое горение – МЧС