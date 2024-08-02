https://crimea.ria.ru/20240802/v-krasnodarskom-krae-posle-ataki-dronov-tushili-pozhar-v-zhilom-dome-1139308979.html

В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме

В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме

За ночь дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T08:29

2024-08-02T08:29

2024-08-02T08:30

краснодарский край

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За ночь дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.В Краснодарском крае на пульт экстренных служб 112 поступила информация от жителя хутора Ясени Староминского района. Он сообщил, что около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА на территории частного домовладения был поврежден сарай и стекла окон дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Староминского района Владимир Горб.В 4:30 произошло произошло возгорание этого дома, пожар ликвидировали силами МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.В Белгородской области за ночь в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома.Воздушная тревога ночью была объявлена также в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики. По его данным, средства ПВО отразидли удар четырех ракет, обломки которых упали на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и Учкуевки. Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома, но не взорвалась и застряла на техническом этаже. Жителей дома эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасовМассированная атака на Севастополь – что известно к этому часуНад Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, кубань