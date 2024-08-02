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В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме
В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме
За ночь дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T08:29
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краснодарский край
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За ночь дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.В Краснодарском крае на пульт экстренных служб 112 поступила информация от жителя хутора Ясени Староминского района. Он сообщил, что около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА на территории частного домовладения был поврежден сарай и стекла окон дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Староминского района Владимир Горб.В 4:30 произошло произошло возгорание этого дома, пожар ликвидировали силами МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.В Белгородской области за ночь в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома.Воздушная тревога ночью была объявлена также в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики. По его данным, средства ПВО отразидли удар четырех ракет, обломки которых упали на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и Учкуевки. Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома, но не взорвалась и застряла на техническом этаже. Жителей дома эвакуировали.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе оцеплен проспект из-за сбитой ракеты и суббоеприпасовМассированная атака на Севастополь – что известно к этому часуНад Севастополем сбито несколько воздушных целей – где упали обломки
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, кубань
В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме

В Краснодарском крае от удара украинского дрона загорелся жилой дом

08:29 02.08.2024 (обновлено: 08:30 02.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. За ночь дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", - информирует Telegram-канал ведомства.

В Краснодарском крае на пульт экстренных служб 112 поступила информация от жителя хутора Ясени Староминского района. Он сообщил, что около 01.20 в результате взрыва и падения БПЛА на территории частного домовладения был поврежден сарай и стекла окон дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Староминского района Владимир Горб.
"Пострадавших нет. По прибытии на место было произведено оцепление прилегающего участка местности, эвакуированы жители в количестве 8 человек в гостиницу ст. Староминской до обследования участка падения БПЛА", написал он.
В 4:30 произошло произошло возгорание этого дома, пожар ликвидировали силами МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
В Белгородской области за ночь в результате атак украинских дронов ранены два местных жителя, пострадали жилые дома.
Воздушная тревога ночью была объявлена также в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе баллистики. По его данным, средства ПВО отразидли удар четырех ракет, обломки которых упали на проспекте Генерала Острякова, а также в районе улицы Симонка и Учкуевки. Часть сбитой ракеты ATACMS пробила крышу 9-этажного дома, но не взорвалась и застряла на техническом этаже. Жителей дома эвакуировали.
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Краснодарский крайОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиКубань
 
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