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Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T19:56
2024-07-31T19:56
2024-07-31T20:06
кубань
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пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.Площадь пожара на данный момент ориентировочно составляет 1900 квадратных метров.В МЧС Дагестана 31 июля наградили двух мужчин, которые спасли из горящего автомобиля пятерых туристов. Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи, машина вспыхнула, а двери оказались заблокированы. Сразу после того, как пострадавших удалось извлечь из салона, автомобиль взорвался.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя Пожар в торговом центре Симферополя локализован На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
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РИА Новости Крым
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кубань, школа, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края, новости, происшествия
Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
В Краснодарском крае горит крыша строящейся школы
19:56 31.07.2024 (обновлено: 20:06 31.07.2024)