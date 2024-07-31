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Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа
В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T19:56
2024-07-31T20:06
кубань
школа
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс краснодарского края
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.Площадь пожара на данный момент ориентировочно составляет 1900 квадратных метров.В МЧС Дагестана 31 июля наградили двух мужчин, которые спасли из горящего автомобиля пятерых туристов. Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи, машина вспыхнула, а двери оказались заблокированы. Сразу после того, как пострадавших удалось извлечь из салона, автомобиль взорвался.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя Пожар в торговом центре Симферополя локализован На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
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кубань, школа, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края, новости, происшествия
Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа

В Краснодарском крае горит крыша строящейся школы

19:56 31.07.2024 (обновлено: 20:06 31.07.2024)
 
© МЧС РоссииНа Кубани горит школа
На Кубани горит школа
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.
"Сообщение о пожаре по ул. 8 марта станицы Тбилисской поступило в 18:29 31 июля. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что горит кровля строящейся школы", - говорится в сообщении.
Площадь пожара на данный момент ориентировочно составляет 1900 квадратных метров.
"На месте от МЧС России работает 50 специалистов и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются", - информирует пресс-служба.
В МЧС Дагестана 31 июля наградили двух мужчин, которые спасли из горящего автомобиля пятерых туристов. Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи, машина вспыхнула, а двери оказались заблокированы. Сразу после того, как пострадавших удалось извлечь из салона, автомобиль взорвался.
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КубаньШколаПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)МЧС Краснодарского краяНовостиПроисшествия
 
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