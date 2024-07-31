https://crimea.ria.ru/20240731/masshtabnyy-pozhar-na-kubani--gorit-novaya-shkola-1139274360.html

Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа

Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Масштабный пожар на Кубани – горит новая школа

В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T19:56

2024-07-31T19:56

2024-07-31T20:06

кубань

школа

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

мчс краснодарского края

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы, пожар ликвидируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.Площадь пожара на данный момент ориентировочно составляет 1900 квадратных метров.В МЧС Дагестана 31 июля наградили двух мужчин, которые спасли из горящего автомобиля пятерых туристов. Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи, машина вспыхнула, а двери оказались заблокированы. Сразу после того, как пострадавших удалось извлечь из салона, автомобиль взорвался.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя Пожар в торговом центре Симферополя локализован На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, школа, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края, новости, происшествия