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Пожар в торговом центре Симферополя локализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Пожар в торговом центре Симферополя локализован
Пожар в торговом центре Симферополя локализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Пожар в торговом центре Симферополя локализован
Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T23:36
2024-07-30T23:49
пожар в тц "лоцман" в симферополе
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крым
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России.По данным крымского Главка МЧС России, огонь локализован на площади 500 квадратных метров.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет.По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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пожар в тц "лоцман" в симферополе, симферополь, крым, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма
Пожар в торговом центре Симферополя локализован

Пожар в торговом центре Симферополя локализовали – МЧС России

23:36 30.07.2024 (обновлено: 23:49 30.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПожар в ТЦ "Лоцман" в Симферополе
Пожар в ТЦ Лоцман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар. На месте работают 112 специалистов и 41 единица техники", - сказано в сообщении.
По данным крымского Главка МЧС России, огонь локализован на площади 500 квадратных метров.
Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет.
По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.
Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
 
Пожар в ТЦ "Лоцман" в СимферополеСимферопольКрымПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости Крыма
 
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