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Пожар в торговом центре Симферополя локализован

Пожар в торговом центре Симферополя локализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Пожар в торговом центре Симферополя локализован

Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T23:36

2024-07-30T23:36

2024-07-30T23:49

пожар в тц "лоцман" в симферополе

симферополь

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России.По данным крымского Главка МЧС России, огонь локализован на площади 500 квадратных метров.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет.По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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