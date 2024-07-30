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Пожар в торговом центре Симферополя локализован
Пожар в торговом центре Симферополя локализован - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Пожар в торговом центре Симферополя локализован
Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T23:36
2024-07-30T23:36
2024-07-30T23:49
пожар в тц "лоцман" в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасатели локализовали возгорание в торговом центре Симферополя. Об этом сообщили в МЧС России.По данным крымского Главка МЧС России, огонь локализован на площади 500 квадратных метров.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, пострадавших нет.По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пожар в тц "лоцман" в симферополе, симферополь, крым, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма
Пожар в торговом центре Симферополя локализован
Пожар в торговом центре Симферополя локализовали – МЧС России
23:36 30.07.2024 (обновлено: 23:49 30.07.2024)