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Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС
Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС
Двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T17:45
2024-07-31T17:45
2024-07-31T18:07
новости
дагестан
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде. Об этом сообщает МЧС России.Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи. Автомобиль вспыхнул, а двери оказались заблокированы.По информации МЧС России, первую помощь пострадавшим оказали на месте, затем их доставили в больницу. Четырех человек уже выписали. Пожар ликвидирован."МЧС России наградит ведомственными знаками отличия дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей на пожаре", - сообщили в министерстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящая легковушка пронеслась по крымскому селуСотрудник севастопольской Росгвардии спас женщину из горящей машиныПожарный бум: в Крыму массово горят автомобили
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новости, дагестан, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, автомобиль
Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС
Двух мужчин в Дагестане наградят за спасение туристов из горящего автомобиля
17:45 31.07.2024 (обновлено: 18:07 31.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде. Об этом сообщает МЧС России.
Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи. Автомобиль вспыхнул, а двери оказались заблокированы.
"Увидев полыхающую машину, Хаджалмахи Муртузали и Магомед Курбанов, рискуя жизнью, вытащили пятерых туристов. Вскоре машина взорвалась", - сообщают в чрезвычайном ведомстве.
По информации МЧС России, первую помощь пострадавшим оказали на месте, затем их доставили в больницу. Четырех человек уже выписали. Пожар ликвидирован.
"МЧС России наградит ведомственными знаками отличия дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей на пожаре", - сообщили в министерстве.
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