https://crimea.ria.ru/20240731/spasli-turistov-iz-goryaschego-avtomobilya-dvukh-muzhchin-nagradyat-v-dagestane-1139272352.html

Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС

Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Спасли пятерых туристов из горящего авто: двух мужчин наградит МЧС

Двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T17:45

2024-07-31T17:45

2024-07-31T18:07

новости

дагестан

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Двое мужчин в Дагестане спасли туристов из горящего автомобиля, их представят к награде. Об этом сообщает МЧС России.Минивэн врезался в бетонное ограждение на трассе Леваши-Хаджалмахи. Автомобиль вспыхнул, а двери оказались заблокированы.По информации МЧС России, первую помощь пострадавшим оказали на месте, затем их доставили в больницу. Четырех человек уже выписали. Пожар ликвидирован."МЧС России наградит ведомственными знаками отличия дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей на пожаре", - сообщили в министерстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Горящая легковушка пронеслась по крымскому селуСотрудник севастопольской Росгвардии спас женщину из горящей машиныПожарный бум: в Крыму массово горят автомобили

дагестан

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2024

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новости, дагестан, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, автомобиль