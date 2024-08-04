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Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
В Ростовской области локализовали крупный пожар, для его тушения был привлечен пожарный поезд. На месте проведут замеры воздуха. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T20:37
2024-08-04T20:37
2024-08-04T20:37
пожар на судах в керченском проливе
ростовская область
происшествия
василий голубев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области локализовали крупный пожар, для его тушения был привлечен пожарный поезд. На месте проведут замеры воздуха. Об этом сообщает МЧС России.По первоначальной информации чрезвычайного ведомства, в Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. На место был направлен пожарный поезд.Всего, по данным МЧС России, в ликвидации пожара задействованы порядка 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало."На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме. В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.Читайте также на РИА Новости Крым:В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверкуВ Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом домеМасштабный пожар на Кубани – горит новая школа
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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пожар на судах в керченском проливе, ростовская область, происшествия, василий голубев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
На месте крупного пожара в Ростовской области проведут замеры воздуха