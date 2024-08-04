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Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха
В Ростовской области локализовали крупный пожар, для его тушения был привлечен пожарный поезд. На месте проведут замеры воздуха. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T20:37
2024-08-04T20:37
пожар на судах в керченском проливе
ростовская область
происшествия
василий голубев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области локализовали крупный пожар, для его тушения был привлечен пожарный поезд. На месте проведут замеры воздуха. Об этом сообщает МЧС России.По первоначальной информации чрезвычайного ведомства, в Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. На место был направлен пожарный поезд.Всего, по данным МЧС России, в ликвидации пожара задействованы порядка 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало."На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме. В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.Читайте также на РИА Новости Крым:В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверкуВ Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом домеМасштабный пожар на Кубани – горит новая школа
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пожар на судах в керченском проливе, ростовская область, происшествия, василий голубев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Крупный пожар в Ростовской области локализован: пройдут замеры воздуха

На месте крупного пожара в Ростовской области проведут замеры воздуха

20:37 04.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области локализовали крупный пожар, для его тушения был привлечен пожарный поезд. На месте проведут замеры воздуха. Об этом сообщает МЧС России.
"В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 5 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
По первоначальной информации чрезвычайного ведомства, в Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. На место был направлен пожарный поезд.
Всего, по данным МЧС России, в ликвидации пожара задействованы порядка 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
"На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Возгорание произошло в воскресенье в Симферополе. Горело жилое помещение в многоэтажном доме. В крымском поселке Орджоникидзе причиной пожара стало моноколесо.
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Пожар на судах в Керченском проливеРостовская областьПроисшествияВасилий ГолубевМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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