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Главное за день: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Главное за день: 5 августа
Главное за день: 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Главное за день: 5 августа
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по подозрению в мошенничестве. ВСУ все больше бьют по российской территории, чтобы усилить переговорные... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T23:01
2024-08-05T23:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по подозрению в мошенничестве. ВСУ все больше бьют по российской территории, чтобы усилить переговорные позиции Киева. В Тюмени задержаны религиозные деятели, которые вербовали жителей в ряды ИГИЛ*. На Украине зарегистрированы первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT. В Штатах готовят кампанию по изоляции российского спорта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничествеДиректор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.Зачем Киев усиливает обстрелы РоссииОбстрелы гражданских объектов на территории России, которые в последнее время участились, обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед будущими переговорами и показать Западу свою значимость. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.По его словам, в последнее время на дипломатическом треке наметилось движение в сторону переговоров, и оно идет фактически без участия Украины, которую на Западе рассматривают исключительно как "объект и предмет торга для переговоров с Россией".Религиозные деятели вербовали россиян в террористыВ Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые вербовали граждан России для участия в террористической деятельности в Сирии. Всего им удалось привлечь 19 жителей области, сообщает Следком России.По версии правоохранителей, фигуранты вели вербовку с февраля 2015 по ноябрь 2022 года. Также она склоняли россиян к сбору денег для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство"*.На Украине обнаружен новый штамм COVID-19На Украине зарегистрированы первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин."Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", - приводит слова Кузина Telegram-канал украинского минздрава.США готовят кампанию по изоляции российского спортаВ США планируется очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте. Для этого готовится серия публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях, сообщила пресс-служба СВР России.В фокусе внимания – дисциплины, в которых Россия является глобально признанным лидером: художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.*Запрещенная в РФ международная террористическая организация
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россия, в мире, новости, главное за день, сша, спорт, деньги, украина, коронавирус, штамм коронавируса flirt, обстрелы всу
Главное за день: 5 августа

Главные события и заявления понедельника, 5 августа

23:01 05.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов задержан по подозрению в мошенничестве. ВСУ все больше бьют по российской территории, чтобы усилить переговорные позиции Киева. В Тюмени задержаны религиозные деятели, которые вербовали жителей в ряды ИГИЛ*. На Украине зарегистрированы первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT. В Штатах готовят кампанию по изоляции российского спорта.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве

Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
Трейдер работает в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи, понедельник, 5 августа 2024 г. - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Зачем Киев усиливает обстрелы России

Обстрелы гражданских объектов на территории России, которые в последнее время участились, обусловлены стремлением киевского режима усилить свои позиции перед будущими переговорами и показать Западу свою значимость. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.
По его словам, в последнее время на дипломатическом треке наметилось движение в сторону переговоров, и оно идет фактически без участия Украины, которую на Западе рассматривают исключительно как "объект и предмет торга для переговоров с Россией".
ВСУ
18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Религиозные деятели вербовали россиян в террористы

В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, которые вербовали граждан России для участия в террористической деятельности в Сирии. Всего им удалось привлечь 19 жителей области, сообщает Следком России.
По версии правоохранителей, фигуранты вели вербовку с февраля 2015 по ноябрь 2022 года. Также она склоняли россиян к сбору денег для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство"*.

На Украине обнаружен новый штамм COVID-19

На Украине зарегистрированы первые три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.
"Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", - приводит слова Кузина Telegram-канал украинского минздрава.

США готовят кампанию по изоляции российского спорта

В США планируется очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте. Для этого готовится серия публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях, сообщила пресс-служба СВР России.
В фокусе внимания – дисциплины, в которых Россия является глобально признанным лидером: художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.
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20:29
Чемпионка РФ по боксу вызвала на бой провалившую гендерный тест алжирку
*Запрещенная в РФ международная террористическая организация
 
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20:01Обвал на американской фондовой бирже – упали акции Apple и Tesla
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