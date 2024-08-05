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Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР
Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР
США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте, для этого готовится серия публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T09:49
2024-08-05T10:17
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте, для этого готовится серия публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях. Об этом сообщила пресс-служба СВР России.В фокусе внимания – дисциплины, в которых Россия является глобально признанным лидером: художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить "ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи", указали в СВР."По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов - всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия", - отметили в ведомстве.Курируют проект экс-руководители московской антидопинговой лаборатории - перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, говорится в сообщении. По данным разведки, они сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов."Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, – фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение", – добавили в СВР.В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и наложило четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA, сократив их действие до двух лет. РУСАДА не было автоматически восстановлено после 17 декабря 2022 года. WADA заявило, что РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.Читайте также на РИА Новости Крым:Айвазян: российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в ПарижКрым покажет себя на международной спортивной арене - мнениеБудут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции "Хорошо, что мы не поехали" - Ребрик оценила открытие Олимпиады в Париже
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служба внешней разведки (свр), россия, спорт, сша, в мире, политика, новости
Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР

США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте - СВР

09:49 05.08.2024 (обновлено: 10:17 05.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИгры БРИКС. Художественная гимнастика. Финал
Игры БРИКС. Художественная гимнастика. Финал - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте, для этого готовится серия публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях. Об этом сообщила пресс-служба СВР России.

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по "изоляции" России в мировом спортивном движении. На сей раз готовится серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений!" - цитирует сообщение РИА Новости.

В фокусе внимания – дисциплины, в которых Россия является глобально признанным лидером: художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить "ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи", указали в СВР.
"По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов - всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия", - отметили в ведомстве.
Курируют проект экс-руководители московской антидопинговой лаборатории - перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, говорится в сообщении. По данным разведки, они сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов.
"Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, – фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение", – добавили в СВР.
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и наложило четырехлетние санкции на российский спорт. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) смягчил санкции WADA, сократив их действие до двух лет. РУСАДА не было автоматически восстановлено после 17 декабря 2022 года. WADA заявило, что РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
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