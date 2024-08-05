https://crimea.ria.ru/20240805/verbovali-rossiyan-v-terroristy---v-tyumeni-zaderzhany-religioznye-deyateli-1139359100.html

Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели

Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели

В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, завербовавшие 19 жителей области на участие в террористической деятельности в Сирии, сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T10:15

2024-08-05T10:15

2024-08-05T10:15

ск рф (следственный комитет российской федерации)

терроризм

россия

сирия

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, завербовавшие 19 жителей области на участие в террористической деятельности в Сирии, сообщает Следком России.По версии правоохранителей, фигуранты вели вербовку с февраля 2015 по ноябрь 2022 года. Также она склоняли граждан России к сбору денег для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство"*.Сейчас обвиняемые по решению суда заключены под стражу. Следствие продолжается.*деятельность запрещена на территории Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДСоциальные сети для вербовки: какую информацию используют преступникиСлучаи вербовки крымчан спецслужбами Украины нужно предавать гласности – Чаленко

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сирия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, россия, сирия, новости, безопасность