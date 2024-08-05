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Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели
Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели
В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, завербовавшие 19 жителей области на участие в террористической деятельности в Сирии, сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T10:15
2024-08-05T10:15
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терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, завербовавшие 19 жителей области на участие в террористической деятельности в Сирии, сообщает Следком России.По версии правоохранителей, фигуранты вели вербовку с февраля 2015 по ноябрь 2022 года. Также она склоняли граждан России к сбору денег для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство"*.Сейчас обвиняемые по решению суда заключены под стражу. Следствие продолжается.*деятельность запрещена на территории Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВДСоциальные сети для вербовки: какую информацию используют преступникиСлучаи вербовки крымчан спецслужбами Украины нужно предавать гласности – Чаленко
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), терроризм, россия, сирия, новости, безопасность
Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели

Два религиозных деятеля ответят за вербовку россиян в террористы - СК

10:15 05.08.2024
 
© СК РФВ Тюмени два религиозных деятеля задержаны за вербовку россиян в террористы
В Тюмени два религиозных деятеля задержаны за вербовку россиян в террористы
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В Тюмени задержаны два религиозных деятеля, завербовавшие 19 жителей области на участие в террористической деятельности в Сирии, сообщает Следком России.
По версии правоохранителей, фигуранты вели вербовку с февраля 2015 по ноябрь 2022 года. Также она склоняли граждан России к сбору денег для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство"*.
"Также один из фигурантов разместил в сети Интернет проповедь, в которой, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, имеются признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности", - добавили в СК.
Сейчас обвиняемые по решению суда заключены под стражу. Следствие продолжается.
*деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ТерроризмРоссияСирияНовостиБезопасность
 
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