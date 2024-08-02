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Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену
Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену
Запорожский областной суд приговорил 47-летнюю жительницу региона к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T10:37
2024-08-02T10:37
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил 47-летнюю жительницу региона к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Переданные женщиной данные являлись достоверными и могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов по местам дислокации российских войск, указали в ведомстве.Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимую к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.Ранее суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ялты, который перешел на сторону противника.До этого приговорили к 12 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Сакского района Крыма, который снимал на видео процесс работы российского комплекса ПВО и отправлял записи украинской стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края
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РИА Новости Крым
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запорожская область, прокуратура республики крым, новости, госизмена, приговор, закон и право
Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену

47-летнюю жительницу Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену

10:37 02.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил 47-летнюю жительницу региона к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В мае 2023 года жительница поселка городского типа Акимовка Запорожской области собрала и передала через интернет-мессенджер представителю иностранного государства сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, а также адрес военной комендатуры", - говорится в сообщении.
Переданные женщиной данные являлись достоверными и могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов по местам дислокации российских войск, указали в ведомстве.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимую к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Ранее суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ялты, который перешел на сторону противника.
До этого приговорили к 12 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Сакского района Крыма, который снимал на видео процесс работы российского комплекса ПВО и отправлял записи украинской стороне.
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Запорожская областьПрокуратура Республики КрымНовостиГосизменаПриговорЗакон и право
 
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