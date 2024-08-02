https://crimea.ria.ru/20240802/zhitelnitsa-zaporozhskoy-oblasti-poluchila-15-let-kolonii-za-gosizmenu-1139311661.html

Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену

Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Жительница Запорожской области получила 15 лет колонии за госизмену

Запорожский областной суд приговорил 47-летнюю жительницу региона к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T10:37

2024-08-02T10:37

2024-08-02T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил 47-летнюю жительницу региона к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Переданные женщиной данные являлись достоверными и могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов по местам дислокации российских войск, указали в ведомстве.Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимую к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.Ранее суд в Крыму приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Ялты, который перешел на сторону противника.До этого приговорили к 12 годам колонии строгого режима 33-летнего жителя Сакского района Крыма, который снимал на видео процесс работы российского комплекса ПВО и отправлял записи украинской стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет в колонию за сотрудничество с СБУУкраинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура КрымаЗа попытку госизмены в Крыму осужден житель Краснодарского края

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, прокуратура республики крым, новости, госизмена, приговор, закон и право