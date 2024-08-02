https://crimea.ria.ru/20240802/telo-vosmogo-pogibshego-izvlekli-iz-pod-zavalov-v-nizhnem-tagile---mchs-1139327614.html

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - МЧС

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - МЧС - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле - МЧС

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T20:44

2024-08-02T20:44

2024-08-02T21:04

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России.Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле продолжаются уже больше суток. Из-под завалов удалось спасти 15 человек, в том числе 7 детей. Операция продолжается. В ней задействованы 550 специалистов, 74 единицы техники и кинологические расчеты.По словам спасателя международного класса отряда "Центроспас" Дмитрия Коринного, поисковые работы "осложняет много пыли"."Сейчас дождик чуть прибил, а вообще любая работа на завалах – очень много пыли и очень тяжело", – сказал он.Особенности таких завалов таковы, что существуют полости, в которых есть возможность обнаружения людей, их в первую очередь обнаруживают по голосу."Как только открывается полость и мы слышим голос человека – все работы прекращаются, прямо сразу внештатные минуты тишины и все замолкают. Дальше идет контакт с человеком: где он, в каком состоянии, руками и ногами может двигать или нет. После начинается работа уже без тяжелой техники непосредственно в зоне, где находится пострадавший. Вручную разбираем завал, добираемся. А дальше в зависимости от его состояния либо используем носилки для перемещения, либо помогаем ему выбраться, если он это может сделать самостоятельно", – поделился особенностями проведения операции спасатель.Коринный подчеркнул, что работы не прекращаются ни на минуту.Два подъезда дома на улице Сибирской, 81 обрушились днем 1 августа. По данным МЧС, ЧП произошло вследствие взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома.

https://crimea.ria.ru/20240802/v-nizhnem-tagile-3-avgusta-obyavleno-dnem-traura-po-zhertvam-vzryva-gaza-1139326968.html

нижний тагил

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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости