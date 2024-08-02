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Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником
Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов десантных войск. В своем Telegram-канале он назвал 2 августа праздником... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T09:21
2024-08-02T09:21
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов десантных войск. В своем Telegram-канале он назвал 2 августа праздником отважных и мужественных людей.Этот праздник давно стал по-настоящему народным, подчеркнул глава республики. Российские десантники демонстрируют высокий профессионализм, смелость и воинскую доблесть, вносят большой вклад в разгром врага, подчеркнул он."По словам легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, "десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск", - напомнил глава Крыма.Всем служившим в "восках дяди Васи" Сергей Аксенов пожелал здоровья, благополучия, надежного тыла, новых успехов и скорейшей Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Наши десантники в фонтаны не лезут": как в Севастополе отметят День ВДВКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУНа защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России
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сергей аксенов, праздники и памятные даты, день вдв, вооруженные силы россии, армия и флот, крым, новости крыма
Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником

Глава Крыма поздравил с Днем ВДВ военнослужащих десантных войск

09:21 02.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБыт военнослужащих РФ в зоне СВО
Быт военнослужащих РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов десантных войск. В своем Telegram-канале он назвал 2 августа праздником отважных и мужественных людей.
"Служба в "крылатой пехоте" всегда была особо почетной. Сегодня наши десантники достойно продолжают славные традиции предшественников. Подразделения ВДВ – одна из главных ударных сил армии, они решают сложнейшие задачи на фронтах специальной военной операции", - написал Аксенов.
Этот праздник давно стал по-настоящему народным, подчеркнул глава республики. Российские десантники демонстрируют высокий профессионализм, смелость и воинскую доблесть, вносят большой вклад в разгром врага, подчеркнул он.
"По словам легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, "десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск", - напомнил глава Крыма.
Всем служившим в "восках дяди Васи" Сергей Аксенов пожелал здоровья, благополучия, надежного тыла, новых успехов и скорейшей Победы.
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Сергей АксеновПраздники и памятные датыДень ВДВВооруженные силы РоссииАрмия и флотКрымНовости Крыма
 
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