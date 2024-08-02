https://crimea.ria.ru/20240802/aksenov-pozdravil-krylatuyu-pekhotu-s-professionalnym-prazdnikom-1139310331.html

Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником

Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов десантных войск. В своем Telegram-канале он назвал 2 августа праздником... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T09:21

2024-08-02T09:21

2024-08-02T09:21

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с Днем ВДВ личный состав и ветеранов десантных войск. В своем Telegram-канале он назвал 2 августа праздником отважных и мужественных людей.Этот праздник давно стал по-настоящему народным, подчеркнул глава республики. Российские десантники демонстрируют высокий профессионализм, смелость и воинскую доблесть, вносят большой вклад в разгром врага, подчеркнул он."По словам легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова, "десантник – это концентрированная воля, сильный характер и умение идти на риск", - напомнил глава Крыма.Всем служившим в "восках дяди Васи" Сергей Аксенов пожелал здоровья, благополучия, надежного тыла, новых успехов и скорейшей Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Наши десантники в фонтаны не лезут": как в Севастополе отметят День ВДВКрымские десантники уничтожили спутниковую станцию Starlink ВСУНа защите рубежей: история и традиции Дня пограничника в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, праздники и памятные даты, день вдв, вооруженные силы россии, армия и флот, крым, новости крыма