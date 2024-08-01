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Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза
Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза
В два раза увеличилось число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:07
2024-08-01T21:17
крым
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В два раза увеличилось число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Из Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг, 1 августа, рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза

Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла до 548 машин

21:07 01.08.2024 (обновлено: 21:17 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В два раза увеличилось число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"К 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 548 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказаны в сообщении.
Из Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.
Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг, 1 августа, рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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