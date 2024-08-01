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Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза

Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза

В два раза увеличилось число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T21:07

2024-08-01T21:07

2024-08-01T21:17

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

новости крыма

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тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В два раза увеличилось число машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Из Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг, 1 августа, рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

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тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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