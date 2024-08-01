https://crimea.ria.ru/20240801/krymskiy-most-seychas--dannye-k-vecheru-chetverga-1139298906.html

Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга

Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга

К вечеру четверга у Крымского моста сокращаются очереди перед досмотровыми пунктами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T20:05

2024-08-01T20:05

2024-08-01T20:06

ситуация на дорогах крыма

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крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста сокращаются очереди перед досмотровыми пунктами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. Выезд из Крыма уже свободен – очередей перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи нет.Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг, 1 августа, рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html

крым

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керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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