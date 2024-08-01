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Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга
К вечеру четверга у Крымского моста сокращаются очереди перед досмотровыми пунктами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T20:05
2024-08-01T20:05
2024-08-01T20:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста сокращаются очереди перед досмотровыми пунктами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. Выезд из Крыма уже свободен – очередей перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи нет.Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг, 1 августа, рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные к вечеру четверга
Перед Крымским мостом со стороны Тамани ждут проезда 250 машин
20:05 01.08.2024 (обновлено: 20:06 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. К вечеру четверга у Крымского моста сокращаются очереди перед досмотровыми пунктами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"К 20:00 в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
Выезд из Крыма уже свободен – очередей перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи нет.
Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг, 1 августа, рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161
.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.