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На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин
На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин - РИА Новости Крым, 01.08.2024
На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин
Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра ожидают уже 1161 автомобиля с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T13:18
2024-08-01T13:18
2024-08-01T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра ожидают уже 1161 автомобиля с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг 1 августа рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой. В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, упрдор "тамань"
На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин
Перед Крымским мостом в очереди с обеих сторон находятся более тысячи машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра ожидают уже 1161 автомобиля с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"В очереди со стороны Тамани находится 731 транспортное средство. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи стоят 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг 1 августа рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.