https://crimea.ria.ru/20240801/na-krymskom-mostu-v-probkakh-stoyat-bolee-tysyachi-mashin-1139285951.html

На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин

На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин - РИА Новости Крым, 01.08.2024

На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин

Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра ожидают уже 1161 автомобиля с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T13:18

2024-08-01T13:18

2024-08-01T13:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

упрдор "тамань"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра ожидают уже 1161 автомобиля с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг 1 августа рано утром. В девять часов досмотра ожидали более 500 автомобилей. В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой. В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крымский мост

крым

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, упрдор "тамань"