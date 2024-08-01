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Около полусотни раненых в Учкуевке при атаке ВСУ получили выплаты

Около полусотни раненых в Учкуевке при атаке ВСУ получили выплаты - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Около полусотни раненых в Учкуевке при атаке ВСУ получили выплаты

В Севастополе 45 человек, раненных на пляже Учкуевка во время июньского обстрела ВСУ, получили от местных властей единовременные выплаты, общий размер которых... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T12:49

2024-08-01T12:49

2024-08-01T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе 45 человек, раненных на пляже Учкуевка во время июньского обстрела ВСУ, получили от местных властей единовременные выплаты, общий размер которых на конец июля составил 13,6 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения – член правительства Севастополя Елена Сулягина.По ее словам, выплаты производились в соответствии с постановлением правительства от 26 июня. Средства выделяли из резервного фонда.Также она отметила, что еще 3 миллиона рублей были выплачены 8-ми членам семей трех человек, погибших или умерших от ранений в результате обстрела ВСУ в июне.По информации Сулягиной, подведомственное департаменту учреждение ГКУ "Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания" провел опрос всех пострадавших на пляже людей, которые с разными травмами попали в городские больницы.Выяснилось, что в технических средствах реабилитации после выписки может нуждаться лишь один человек: женщина из числа госпитализированных пациентов сообщила соцработникам, что ей понадобятся костыли. Их в департаменте пообещали предоставить "бесплатно во временное пользование на основании медицинской справки"."Пострадавшей предложена помощь в получении костылей через пункт проката, функционирующий на базе подведомственного департаменту учреждения... На сегодняшний день запрос от гражданки не поступал, по информации, полученной от пострадавшей, костыли пока не требуются", – рассказали в департаменте.При этом здесь сообщили, что не располагают информацией о количестве пострадавших, которые не смогут в дальнейшем обходиться без технических средств реабилитации (костылей, инвалидных колясок и пр.).Спустя три дня после трагедии на пляже в день обстрела ВСУ Елена Сулягина, выступая на заседании правительства, сообщила, что все пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации, а семьи погибших – по 1 миллиону рублей в равных долях. 1 июля на аппаратном совещании правительства Севастополя Сулягина заявила, что из резервного фонда правительства города на выплаты членам семей погибших и пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь 23 июня уже выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей. Также в тот день она сообщила, что некоторым пострадавшим и госпитализированным в севастопольские больницы "после выписки понадобятся либо костыли, либо инвалидные кресла". Она заверила, что вопрос с приобретением на время технических средств реабилитации будет решен профильным департаментом и никуда ехать самим людям не придется.26 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что правительство города выделило 400 тысяч рублей на единовременную выплату еще двум тяжелораненым при ракетной атаке ВСУ пляжи жителям (каждому по 200 тыс.). Также он сказала, что деньги выделили на выплаты людям, к которых дома и машины ранее пострадали при обстрелах ВСУ. Финансовую помощь, по информации губернатора, должны получить 66 человек, из них 25 автовладельцы. ВСУ нанесли террористически удар по Севастополю воскресенье, 23 июня, в 12.15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Ранения получили 153 человека, более половины были госпитализированы. Из 22 пострадавших, в том числе 12 несовершеннолетних, были доставлены в клиники Москвы спецбортом МЧС.24 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из больниц Севастополя выписаны все взрослые пациенты, пострадавшие на пляже Учкуевка в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня. В московских клиниках оставались четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести, уточнил глава города. РИА Новости Крым связались с родителями одного из них, в Москве к очередной операции готовится 13-летний севастопольский футболист Родион Свалов. Все дети, проходившие лечение в Севастополе, уже выписаны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, выплаты и компенсации, общество, новости крыма, крым