https://crimea.ria.ru/20240801/krymskiy-most-seychas-v-ocheredi-skopilos-bolee-700-avtomobiley-1139281580.html

Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей

Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей

перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра с обеих сторон ожидают уже 703 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T11:38

2024-08-01T11:38

2024-08-01T11:38

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра с обеих сторон ожидают уже 703 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Керчи в очереди к досмотровым пунктам стоят 250 транспортных средств. Время ожидания около часа.Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг рано утром. В девять часов досмотр ожидали более 500 автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе – обязательная процедура, которая введена в целях безопасности. На территории полуострова был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности.Ранее в правительстве России сообщили, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений лета. Почти 3 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.По мостовому переходу в настоящее время разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда "Таврия"В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым