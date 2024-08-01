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Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей
Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей
перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра с обеих сторон ожидают уже 703 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T11:38
2024-08-01T11:38
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра с обеих сторон ожидают уже 703 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Керчи в очереди к досмотровым пунктам стоят 250 транспортных средств. Время ожидания около часа.Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг рано утром. В девять часов досмотр ожидали более 500 автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе – обязательная процедура, которая введена в целях безопасности. На территории полуострова был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности.Ранее в правительстве России сообщили, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений лета. Почти 3 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.По мостовому переходу в настоящее время разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крыму встретили 15-миллионного пассажира поезда "Таврия"В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей

Перед Крымским мостом с обеих сторон в очереди находятся 703 транспортных средства

11:38 01.08.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом продолжает увеличиваться, досмотра с обеих сторон ожидают уже 703 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"В очереди со стороны Тамани находятся 453 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в очереди к досмотровым пунктам стоят 250 транспортных средств. Время ожидания около часа.
Очередь на Крымском мосту начала расти в четверг рано утром. В девять часов досмотр ожидали более 500 автомобилей.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе – обязательная процедура, которая введена в целях безопасности. На территории полуострова был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности.
Ранее в правительстве России сообщили, что Крым попал в топ-5 самых популярных направлений лета. Почти 3 миллиона туристов посетили полуостров с января по июль, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 19%.
По мостовому переходу в настоящее время разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
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