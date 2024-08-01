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Главные новости Крыма: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Главные новости Крыма: 1 августа
Главные новости Крыма: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Главные новости Крыма: 1 августа
В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам-контрактникам при отправлении в зону СВО и выплатили 13,6 млн рублей пострадавшим во время... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T23:31
2024-08-01T23:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам-контрактникам при отправлении в зону СВО и выплатили 13,6 млн рублей пострадавшим во время ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка. В Крым с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Запас питьевой воды в крымских водохранилищах сократился почти на 16 миллионов кубометров, но накопленного ресурса хватает. В Крым с начала года приехали почти 3,3 миллиона туристов и это больше, чем в прошлом году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выплаты воинам-контрактникам в СевастополеВ Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам, заключившим контракт с Министерством обороны России и отправившимся в зону проведения спецоперации, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев. Теперь бойцы будут получать 800 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 400 — из регионального. Компенсации пострадавшим в УчкуевкеВ Севастополе 45 раненных на пляже Учкуевка во время июньского обстрела ВСУ получили от местных властей единовременные выплаты. Общий размер компенсаций на конец июля составил 13,6 млн рублей, сообщила в четверг РИА Новости Крым директор департамента труда и социальной защиты населения – член правительства Севастополя Елена Сулягина. Еще три миллиона рублей выплачено членам семей погибших или умерших от ранений в результате ракетного удара.Модернизация поликлиник в КрымуВ этом году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма. Сейчас обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее в нее не вошли.Водные запасы КрымаЗапас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов", сообщает республиканский гидрометцентр. Выпавшие осадки "носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории". По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако ресурсов хватит до конца следующего года.Турпоток в Крым превысил прошлогодние показателиТуристический порток в Крым за семь месяцев этого года составил почти 3,3 миллиона человек, что на 19% выше показателей прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. За июль 2024 года в Крыму отдохнули более 1,2 млн человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.
https://crimea.ria.ru/20240801/pro-kremnievuyu-dolinu-v-odekolone-v-sevastopole-stroyat-tekhnopark-1139294575.html
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крым, главное за день, новости крыма, севастополь, водохранилища крыма, выплаты и компенсации, туризм в крыму, михаил мурашко, здравоохранение в крыму и севастополе
Главные новости Крыма: 1 августа

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 1 августа

23:31 01.08.2024 (обновлено: 23:32 01.08.2024)
 
© Пресс-служба минздрава РКМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Крым с рабочим визитом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Крым с рабочим визитом
© Пресс-служба минздрава РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам-контрактникам при отправлении в зону СВО и выплатили 13,6 млн рублей пострадавшим во время ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка. В Крым с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Запас питьевой воды в крымских водохранилищах сократился почти на 16 миллионов кубометров, но накопленного ресурса хватает. В Крым с начала года приехали почти 3,3 миллиона туристов и это больше, чем в прошлом году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Выплаты воинам-контрактникам в Севастополе

В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам, заключившим контракт с Министерством обороны России и отправившимся в зону проведения спецоперации, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев. Теперь бойцы будут получать 800 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 400 — из регионального.
ИТ-Парк в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Вчера, 18:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопарк

Компенсации пострадавшим в Учкуевке

В Севастополе 45 раненных на пляже Учкуевка во время июньского обстрела ВСУ получили от местных властей единовременные выплаты. Общий размер компенсаций на конец июля составил 13,6 млн рублей, сообщила в четверг РИА Новости Крым директор департамента труда и социальной защиты населения – член правительства Севастополя Елена Сулягина. Еще три миллиона рублей выплачено членам семей погибших или умерших от ранений в результате ракетного удара.

Модернизация поликлиник в Крыму

В этом году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма. Сейчас обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее в нее не вошли.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Крым. - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Вчера, 15:42
Когда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории

Водные запасы Крыма

Запас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов", сообщает республиканский гидрометцентр. Выпавшие осадки "носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории".
По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако ресурсов хватит до конца следующего года.

Турпоток в Крым превысил прошлогодние показатели

Туристический порток в Крым за семь месяцев этого года составил почти 3,3 миллиона человек, что на 19% выше показателей прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. За июль 2024 года в Крыму отдохнули более 1,2 млн человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
Вчера, 20:54
В Севастополь приехала делегация из Сенегала
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прохладная ночь и жаркий день – погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:31Главные новости Крыма: 1 августа
23:03Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино
22:52Главное за день: 1 августа
22:34Путин встретил во Внуково освобожденных россиян
22:29Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз эксперта
22:14Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину
21:52Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
21:38Россия передала США четырех человек – заявление Байдена
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21:19Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%
21:07Пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани за час выросла в два раза
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