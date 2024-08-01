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Главные новости Крыма: 1 августа

Главные новости Крыма: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Главные новости Крыма: 1 августа

В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам-контрактникам при отправлении в зону СВО и выплатили 13,6 млн рублей пострадавшим во время... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T23:31

2024-08-01T23:31

2024-08-01T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам-контрактникам при отправлении в зону СВО и выплатили 13,6 млн рублей пострадавшим во время ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка. В Крым с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Запас питьевой воды в крымских водохранилищах сократился почти на 16 миллионов кубометров, но накопленного ресурса хватает. В Крым с начала года приехали почти 3,3 миллиона туристов и это больше, чем в прошлом году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выплаты воинам-контрактникам в СевастополеВ Севастополе в два раза увеличили региональную выплату воинам, заключившим контракт с Министерством обороны России и отправившимся в зону проведения спецоперации, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев. Теперь бойцы будут получать 800 тысяч рублей: 400 тысяч из федерального бюджета и еще 400 — из регионального. Компенсации пострадавшим в УчкуевкеВ Севастополе 45 раненных на пляже Учкуевка во время июньского обстрела ВСУ получили от местных властей единовременные выплаты. Общий размер компенсаций на конец июля составил 13,6 млн рублей, сообщила в четверг РИА Новости Крым директор департамента труда и социальной защиты населения – член правительства Севастополя Елена Сулягина. Еще три миллиона рублей выплачено членам семей погибших или умерших от ранений в результате ракетного удара.Модернизация поликлиник в КрымуВ этом году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд, сообщила пресс-служба республиканского минздрава по итогам рабочего визита министра здравоохранения России Михаила Мурашко в лечебные учреждения западного Крыма. Сейчас обсуждается новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и включения в программу тех районов Крыма, которые ранее в нее не вошли.Водные запасы КрымаЗапас питьевой воды в крымских водохранилищах естественного стока за прошедший месяц сократился почти на 16 миллионов кубометров и на данный момент составляет около 142 миллионов "кубов", сообщает республиканский гидрометцентр. Выпавшие осадки "носили кратковременный, исключительно локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории". По словам заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Ильи Николенко, Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному, однако ресурсов хватит до конца следующего года.Турпоток в Крым превысил прошлогодние показателиТуристический порток в Крым за семь месяцев этого года составил почти 3,3 миллиона человек, что на 19% выше показателей прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. За июль 2024 года в Крыму отдохнули более 1,2 млн человек. Это на треть больше, чем в прошлом году. 62% гостей прибыли через Крымский мост на автобусах и автомобилях, 27% – по железной дороге. Через новые регионы по сухопутному коридору приехали более 10% гостей.

https://crimea.ria.ru/20240801/pro-kremnievuyu-dolinu-v-odekolone-v-sevastopole-stroyat-tekhnopark-1139294575.html

https://crimea.ria.ru/20240801/kogda-zarabotaet-novyy-detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-v-evpatorii-1139291783.html

https://crimea.ria.ru/20240801/v-sevastopol-priekhala-delegatsiya-iz-senegala-1139300327.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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