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Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:52
2024-08-01T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточняется, что водоснабжения не будет на улицах Боевой, Русской, Революционной, Вересаева, Советской, Куйбышева, Карла Маркса, Горького, Пушкина, Десантников, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Симферопольское шоссе № 1-3, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1 Мая, Генерала Горбачева, Федько, 1, Стамова. Также отключения коснутся жителей переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный и по проспекту Айвазовского.На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом жителям указанных улиц рекомендуют сделать дневной запас воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэрКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
https://crimea.ria.ru/20240801/zapas-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-sokratilsya-na-16-mln-kubov-za-mesyats-1139285685.html
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Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки

В Феодосии 35 улиц в пятницу останутся без воды из-за аварийных работ

21:52 01.08.2024
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение воды
Отключение воды
© Telegram-канал Наталья Писарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма".

"2 августа в связи с заменой аварийного участка трубы по улице Русской, 24 ориентировочно с 08.00 до 23.00 будет перекрыто водоснабжение по ряду улиц", - сказано в сообщении.

Уточняется, что водоснабжения не будет на улицах Боевой, Русской, Революционной, Вересаева, Советской, Куйбышева, Карла Маркса, Горького, Пушкина, Десантников, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Симферопольское шоссе № 1-3, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1 Мая, Генерала Горбачева, Федько, 1, Стамова.
Также отключения коснутся жителей переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный и по проспекту Айвазовского.
На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом жителям указанных улиц рекомендуют сделать дневной запас воды.
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