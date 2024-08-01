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Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки

Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки

В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T21:52

2024-08-01T21:52

2024-08-01T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточняется, что водоснабжения не будет на улицах Боевой, Русской, Революционной, Вересаева, Советской, Куйбышева, Карла Маркса, Горького, Пушкина, Десантников, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Симферопольское шоссе № 1-3, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1 Мая, Генерала Горбачева, Федько, 1, Стамова. Также отключения коснутся жителей переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный и по проспекту Айвазовского.На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом жителям указанных улиц рекомендуют сделать дневной запас воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэрКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия

https://crimea.ria.ru/20240801/zapas-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-sokratilsya-na-16-mln-kubov-za-mesyats-1139285685.html

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