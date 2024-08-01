https://crimea.ria.ru/20240801/bolshoe-otklyuchenie-vody-v-feodosii--adresa-i-sroki-1139293458.html
Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:52
2024-08-01T21:52
2024-08-01T21:52
феодосия
крым
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_0:68:1200:744_1920x0_80_0_0_94f5b58d76b4c2697381c3ff1f80774c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма".Уточняется, что водоснабжения не будет на улицах Боевой, Русской, Революционной, Вересаева, Советской, Куйбышева, Карла Маркса, Горького, Пушкина, Десантников, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Симферопольское шоссе № 1-3, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1 Мая, Генерала Горбачева, Федько, 1, Стамова. Также отключения коснутся жителей переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный и по проспекту Айвазовского.На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом жителям указанных улиц рекомендуют сделать дневной запас воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэрКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
https://crimea.ria.ru/20240801/zapas-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-sokratilsya-na-16-mln-kubov-za-mesyats-1139285685.html
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d249495c201d2833c72771a1a6ce3b9e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, крым, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма
Большое отключение воды в Феодосии – адреса и сроки
В Феодосии 35 улиц в пятницу останутся без воды из-за аварийных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии жители 35 улиц в пятницу до ночи останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"2 августа в связи с заменой аварийного участка трубы по улице Русской, 24 ориентировочно с 08.00 до 23.00 будет перекрыто водоснабжение по ряду улиц", - сказано в сообщении.
Уточняется, что водоснабжения не будет на улицах Боевой, Русской, Революционной, Вересаева, Советской, Куйбышева, Карла Маркса, Горького, Пушкина, Десантников, Мокроуса, Обуховой, Семашко, 3-го Кавалерийского корпуса, 30-й Стрелковой дивизии, Земской, Украинской, Симферопольское шоссе № 1-3, Кирова, Назукина, Вити Коробкова, Победы, 1 Мая, Генерала Горбачева, Федько, 1, Стамова.
Также отключения коснутся жителей переулков Воинский, Славянский, Беломорский, Пономаревой, Мопровский, Андреевский, Свердлова, Конечный и по проспекту Айвазовского.
На время проведения работ абонентов обещают обеспечить привозной водой. При этом жителям указанных улиц рекомендуют сделать дневной запас воды.
Читайте также на РИА Новости Крым: