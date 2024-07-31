https://crimea.ria.ru/20240731/ne-tolko-arbuzy-chto-postavlyayut-v-krym-iz-novykh-regionov-1139245851.html

Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов

Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов

Из Запорожской области в Крым поставляют мелитопольскую черешню и тепличные овощи, из Херсонской – арбузы и картофель. При этом большая часть этой продукции... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T08:44

2024-07-31T08:44

2024-07-31T08:44

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

сельское хозяйство

крым

урожай

торговля

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410402_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c0d010b8b4cc8c1e78e35c0c8876843.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Из Запорожской области в Крым поставляют мелитопольскую черешню и тепличные овощи, из Херсонской – арбузы и картофель. При этом большая часть этой продукции продается с рынков за наличный расчет, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов."Если мы говорим о плодово-ягодных культурах и овощной группе, то эта продукция и сейчас едет в Крым и на территорию Ростовской области, хотя и в значительно меньших объемах. Ключевой поставщик тепличных овощей - Каменка-Днепровский район", - уточнил Подшивалов.По его словам, объемы производства и, как следствие, реализации овощей значительно снизились в связи с отсутствием воды из Северо-Крымского канала."Что касается ягод и группы косточковых, в частности, черешни, она также поступала в супермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга, больших городов Ростова. В Крым привозили первую черешню, а когда там появилась своя продукция, то уже не было необходимости", - объяснил Геннадий Подшивалов.Из Херсонской области в Крым поставляются также знаменитые херсонские арбузы и овощи, включая картофель. Лидером в производстве овоще-бахчевой продукции является Скадовский район, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев.Ранее врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова проинформировала, что на рынках республики необоснованно завышены цены на сезонные овощи. Они в несколько раз выше отпускных цен, по которым эту продукцию реализуют производители.Читайте также на РИА Новости Крым:Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахСколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму

херсонская область

запорожская область

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, крым, урожай, торговля, экономика