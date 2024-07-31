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Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов
Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов
Из Запорожской области в Крым поставляют мелитопольскую черешню и тепличные овощи, из Херсонской – арбузы и картофель. При этом большая часть этой продукции... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T08:44
2024-07-31T08:44
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
сельское хозяйство
крым
урожай
торговля
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Из Запорожской области в Крым поставляют мелитопольскую черешню и тепличные овощи, из Херсонской – арбузы и картофель. При этом большая часть этой продукции продается с рынков за наличный расчет, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов."Если мы говорим о плодово-ягодных культурах и овощной группе, то эта продукция и сейчас едет в Крым и на территорию Ростовской области, хотя и в значительно меньших объемах. Ключевой поставщик тепличных овощей - Каменка-Днепровский район", - уточнил Подшивалов.По его словам, объемы производства и, как следствие, реализации овощей значительно снизились в связи с отсутствием воды из Северо-Крымского канала."Что касается ягод и группы косточковых, в частности, черешни, она также поступала в супермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга, больших городов Ростова. В Крым привозили первую черешню, а когда там появилась своя продукция, то уже не было необходимости", - объяснил Геннадий Подшивалов.Из Херсонской области в Крым поставляются также знаменитые херсонские арбузы и овощи, включая картофель. Лидером в производстве овоще-бахчевой продукции является Скадовский район, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев.Ранее врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова проинформировала, что на рынках республики необоснованно завышены цены на сезонные овощи. Они в несколько раз выше отпускных цен, по которым эту продукцию реализуют производители.Читайте также на РИА Новости Крым:Витаминный сезон - цены на фрукты и ягоды в Крыму Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахСколько хранилищ для "зимовки" урожая овощей не хватает Крыму
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
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херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, крым, урожай, торговля, экономика
Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов

Какую продукцию привозят в Крым из Запорожской и Херсонской областей

08:44 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Из Запорожской области в Крым поставляют мелитопольскую черешню и тепличные овощи, из Херсонской – арбузы и картофель. При этом большая часть этой продукции продается с рынков за наличный расчет, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов.
"Если мы говорим о плодово-ягодных культурах и овощной группе, то эта продукция и сейчас едет в Крым и на территорию Ростовской области, хотя и в значительно меньших объемах. Ключевой поставщик тепличных овощей - Каменка-Днепровский район", - уточнил Подшивалов.
По его словам, объемы производства и, как следствие, реализации овощей значительно снизились в связи с отсутствием воды из Северо-Крымского канала.
"Что касается ягод и группы косточковых, в частности, черешни, она также поступала в супермаркеты Москвы, Санкт-Петербурга, больших городов Ростова. В Крым привозили первую черешню, а когда там появилась своя продукция, то уже не было необходимости", - объяснил Геннадий Подшивалов.
Из Херсонской области в Крым поставляются также знаменитые херсонские арбузы и овощи, включая картофель. Лидером в производстве овоще-бахчевой продукции является Скадовский район, рассказал министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев.
"По овоще-бахчевым культурам и картофелю - здесь у нас идет реализация в основном с рынка. Есть такой рынок Великие Копани, многие знают его. И вот именно оттуда продукция уходит и в Крым, и в другие регионы нашей большой Российской Федерации", - сказал он.
Ранее врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова проинформировала, что на рынках республики необоснованно завышены цены на сезонные овощи. Они в несколько раз выше отпускных цен, по которым эту продукцию реализуют производители.
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Херсонская областьЗапорожская областьНовые регионы РоссииСельское хозяйствоКрымУрожайТорговляЭкономика
 
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