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Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
Спасатели наращивают силы для борьбы с возгоранием в торговом центре Симферополя. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T23:18
2024-07-30T23:18
2024-07-30T23:31
пожар
пожар в тц "лоцман" в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасатели наращивают силы для борьбы с возгоранием в торговом центре Симферополя. Об этом сообщает МЧС России.Торговый центр на улице Севастопольская загорелся во вторник вечером. Информация о задымлении в здании ТЦ "Лоцман" поступила спасателям в 20.25. Эвакуированы около 130 человек. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на третьем этаже. По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240730/pozhar-v-torgovom-tsentre-simferopolya--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139253526.html
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пожар, пожар в тц "лоцман" в симферополе, происшествия, крым, симферополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма
Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы
Спасатели нарастили число пожарных и техники для тушения огня в ТЦ Симферополя
23:18 30.07.2024 (обновлено: 23:31 30.07.2024)