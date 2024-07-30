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Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы

Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Для тушения огня в ТЦ в Симферополя привлечены дополнительные силы

Спасатели наращивают силы для борьбы с возгоранием в торговом центре Симферополя. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T23:18

2024-07-30T23:18

2024-07-30T23:31

пожар

пожар в тц "лоцман" в симферополе

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Спасатели наращивают силы для борьбы с возгоранием в торговом центре Симферополя. Об этом сообщает МЧС России.Торговый центр на улице Севастопольская загорелся во вторник вечером. Информация о задымлении в здании ТЦ "Лоцман" поступила спасателям в 20.25. Эвакуированы около 130 человек. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли на третьем этаже. По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю сообщило, что возможным источником очага возгорания в торговом центре Симферополя стала детская игровая комната. По данным крымского Главка МЧС России, там проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240730/pozhar-v-torgovom-tsentre-simferopolya--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139253526.html

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2024

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