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Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР
Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР
Размер средней зарплаты в Донецкой Народной Республике вырос почти на 40% и на данный момент составляет 49 600 рублей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T14:55
2024-07-29T14:55
владимир путин (политик)
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
зарплата
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Размер средней зарплаты в Донецкой Народной Республике вырос почти на 40% и на данный момент составляет 49 600 рублей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Пушилин добавил, что с начала года в ДНР запустили в работу четыре промышленных предприятия, еще 15 планируется запустить до конца текущего года.Он также отметил приход сознательных инвесторов в угольную отрасль республики и большое количество строящегося жилья.Так, в Мариуполе уже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома, еще 15 сдадут до конца года. По словам Пушилина, наблюдается "ажиотаж" среди инвесторов по строительству жилья в Донецке, Макеевке и Енакиево.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://crimea.ria.ru/20240729/dokhody-byudzheta-dnr-za-god-vyrosli-na-30---pushilin-1139201037.html
донецкая народная республика (днр)
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владимир путин (политик), денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, зарплата, новости
Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР

Размер средней зарплаты в ДНР увеличился до 50 тысяч рублей – Пушилин

14:55 29.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖенщина пересчитывает рубли
Женщина пересчитывает рубли - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Размер средней зарплаты в Донецкой Народной Республике вырос почти на 40% и на данный момент составляет 49 600 рублей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"За первые четыре месяца текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года мы фиксируем рост средней зарплаты практически на 40 процентов – это составляет 49 тысяч 600 рублей. Планируем к концу года, что зарплата средняя должна вырасти до 54 тысяч 100 рублей", – приводит слова главы республики пресс-служба Кремля.
Пушилин добавил, что с начала года в ДНР запустили в работу четыре промышленных предприятия, еще 15 планируется запустить до конца текущего года.
Он также отметил приход сознательных инвесторов в угольную отрасль республики и большое количество строящегося жилья.
Так, в Мариуполе уже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома, еще 15 сдадут до конца года. По словам Пушилина, наблюдается "ажиотаж" среди инвесторов по строительству жилья в Донецке, Макеевке и Енакиево.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
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Доходы бюджета ДНР за год выросли на 30% - Пушилин
 
Владимир Путин (политик)Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииЗарплатаНовости
 
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