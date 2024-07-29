https://crimea.ria.ru/20240729/pushilin-nazval-razmer-sredney-zarplaty-v-dnr-1139201225.html

Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР

Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Пушилин назвал размер средней зарплаты в ДНР

Размер средней зарплаты в Донецкой Народной Республике вырос почти на 40% и на данный момент составляет 49 600 рублей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T14:55

2024-07-29T14:55

2024-07-29T14:55

владимир путин (политик)

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

зарплата

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Размер средней зарплаты в Донецкой Народной Республике вырос почти на 40% и на данный момент составляет 49 600 рублей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Пушилин добавил, что с начала года в ДНР запустили в работу четыре промышленных предприятия, еще 15 планируется запустить до конца текущего года.Он также отметил приход сознательных инвесторов в угольную отрасль республики и большое количество строящегося жилья.Так, в Мариуполе уже сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома, еще 15 сдадут до конца года. По словам Пушилина, наблюдается "ажиотаж" среди инвесторов по строительству жилья в Донецке, Макеевке и Енакиево.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

https://crimea.ria.ru/20240729/dokhody-byudzheta-dnr-za-god-vyrosli-na-30---pushilin-1139201037.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, зарплата, новости