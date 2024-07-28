https://crimea.ria.ru/20240728/patriarkh-kirill-nagradil-putina-ordenom-aleksandra-nevskogo-i-stepeni-1139180257.html
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени,... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T15:01
2024-07-28T15:01
2024-07-28T15:44
владимир путин (политик)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
рпц (русская православная церковь)
православие
религия
награды
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139180143_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_0cfe4788cec5215e9b1f50fe8bd1f177.png
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени, сообщает пресс-служба Кремля.Церемония состоялась в воскресенье в День крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда глава государства приехал после окончания парада в честь Дня Военно-Морского флота России.Вместе с патриархом Кириллом Владимир Путин осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.Орден святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде".Орден имеет три степени. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей РПЦ, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВОПатриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым
https://crimea.ria.ru/20240726/v-sevastopole-proydet-forum-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora-1139143334.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1c/1139180143_137:0:1066:697_1920x0_80_0_0_89d3b23695ced7832fc0c1852faf9010.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, рпц (русская православная церковь), православие, религия, награды, новости
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
Патриарх Кирилл вручил Путину орден святого Александра Невского первой степени
15:01 28.07.2024 (обновлено: 15:44 28.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предстоятель Русской православной церкви вручил главе государства орден святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени – общецерковную награду РПЦ, входящую в перечень ее высших орденов", – говорится в сообщении.
Церемония состоялась в воскресенье в День крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда глава государства приехал после окончания парада в честь Дня Военно-Морского флота России.
Вместе с патриархом Кириллом Владимир Путин осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
Орден святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде".
Орден имеет три степени. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей РПЦ, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.
Читайте также на РИА Новости Крым: