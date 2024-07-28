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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени,... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T15:01
2024-07-28T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени, сообщает пресс-служба Кремля.Церемония состоялась в воскресенье в День крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда глава государства приехал после окончания парада в честь Дня Военно-Морского флота России.Вместе с патриархом Кириллом Владимир Путин осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.Орден святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде".Орден имеет три степени. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей РПЦ, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: слова присяги граждан древнего Херсонеса актуальны и для СВОПатриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"Морской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в Крым
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владимир путин (политик), патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, рпц (русская православная церковь), православие, религия, награды, новости
Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени

Патриарх Кирилл вручил Путину орден святого Александра Невского первой степени

15:01 28.07.2024 (обновлено: 15:44 28.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского первой степени, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предстоятель Русской православной церкви вручил главе государства орден святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени – общецерковную награду РПЦ, входящую в перечень ее высших орденов", – говорится в сообщении.
Церемония состоялась в воскресенье в День крещения Руси, который отмечается 28 июля, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда глава государства приехал после окончания парада в честь Дня Военно-Морского флота России.
Вместе с патриархом Кириллом Владимир Путин осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.
Орден святого благоверного великого князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена – "Не в силе Бог, а в правде".
Орден имеет три степени. Им награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей РПЦ, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Александра Невского, в том числе в строительство и реставрацию храмов и иных памятных мест, связанных с его именем.
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