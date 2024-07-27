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В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение
В Крыму до конца июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.В Крыму до конца июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике КрымОсобый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.Спасатели напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна находиться емкость с водой или огнетушитель.Ранее также сообщалось, что доступ в лесные зоны Севастополя закрыт с 26 июля из-за сложной пожарной обстановки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистикуВ заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступныОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска
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96
news.crimea@rian.ru
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штормовое предупреждение, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за сильной жары

19:01 27.07.2024 (обновлено: 19:37 27.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей МальгавкоЗакат солнца в Крымских горах
Закат солнца в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.В Крыму до конца июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 28 -31 июля в западных, центральных районах Крыма и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
Спасатели напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна находиться емкость с водой или огнетушитель.
Ранее также сообщалось, что доступ в лесные зоны Севастополя закрыт с 26 июля из-за сложной пожарной обстановки.
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Штормовое предупреждениеКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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