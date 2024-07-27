https://crimea.ria.ru/20240727/v-krymu-na-tri-dnya-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1139168744.html

В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение

В Крыму до конца июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T19:01

2024-07-27T19:01

2024-07-27T19:37

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым.В Крыму до конца июля объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике КрымОсобый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.Спасатели напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна находиться емкость с водой или огнетушитель.Ранее также сообщалось, что доступ в лесные зоны Севастополя закрыт с 26 июля из-за сложной пожарной обстановки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистикуВ заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступныОсобый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитПожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне риска

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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